Ritmos ao vivo, claraboias do lado A e saltos incríveis para o Episódio 4

O verão italiano continua ao ritmo da música com a nomeação semanal de Rádio Norba Corneto bate ao vivo. Já em sua 19ª edição, o show lírico foi ao ar Itália 1 Ele está localizado no Castelo Aragonês em Otranto. Além do envio, estamos de novo Alan Palmieri NS Elisabetta Gregoracci. Com sua simpatia cintilante e aparência cativante, a apresentadora atrai a atenção dos espectadores. Para o quarto episódio, Grigoraci decidiu focar na área do peito, escolhendo um vestido branco da Jenny Com uma abertura central generosa. O encurtamento frontal também é protagonista do figurino Mariasol BeaulieuEla deslumbrou em um vestido preto embelezado com cristais David Koma.

Lantejoulas, rendas e salto incomuns

Existem muitos cantores que explicam a maioria das canções de verão ritmos ao vivo. Por sua participação na televisão, os artistas fazem questão de atrair a atenção com suas fantasias glamorosas e glamour. Ana mena Ela é uma visão no visual de calças de lantejoulas verdes Naeem Khan. A pop star espanhola esconde parcialmente sua barriga nua com longos cabelos loiros. Annalisa NS Nina Zelle Em vez disso, eles brincam com sapatilhas com detalhes incomuns. Eu, em Philip Blen, o relevo das bombas é mostrado com uma caveira aplicada no calcanhar enquanto a segunda opta por um amarelo fluorescente nos pés.

silhueta masculina

Quanto aos homens, as estampas coloridas são confirmadas como as mais populares. Senhor ryan Cobre-se com números completos Moschino enquanto outros escolhem Dolce & Gabbana. flores para J-machado NS Federico RossiFlamingos, cavalos-marinhos e camarões pomdbash. Rocco Hunt Em vez disso, mistura fantasias. esmagar todas as aparências ritmos ao vivo.

