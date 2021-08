Antonio Benacci, Prêmio Strega com Canal Mussolini – Libri morre

O escritor Antonio Benacci, vencedor do Prêmio Strega de 2010 com o Canal Mussolini, morreu esta noite em sua casa em Latina aos 71 anos. Isso é confirmado pela editora “Mondadori”.

Nascido em Latina em 1950 e trabalhador da Alcatel Cavi, Benacci dedicou-se à política primeiro nas fileiras do MSI e depois nas fileiras do Partido Marxista-Leninista Italiano. Entre os anos 1970 e 1980 ingressou no PSI, CGIL e depois no UIL. Em 1983, durante uma dispensa, formou-se em literatura e filosofia para posteriormente adotar a carreira de escritor. Estreia em 1995 com Mammut, seguido de Da Palude. Uma história de amor, fantasmas e transplantes. Em 2003, o livro Il Beam Communist foi publicado. Vita scriteriata de Accio Benassi, romance autobiográfico, do filme Meu Irmão é o Filho Único, realizado em 2007, dirigido por Daniele Luchetti. Em 2010, foi lançado Canale Mussolini, finalista do Prêmio Campiello e vencedor do Strega. Ele então assinou com a Storia de Carrell (2013), a Camerata Neanderthal. Books, Ghosts, and Various Funerals (2014), Canal Mussolini. Part Two (2015), Il delitto di Agora (2018), uma reinterpretação do thriller de 1998 A Red Cloud, e La strada del mare (2020).