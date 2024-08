Jennifer Lopez e o “Vestido de Vingança” em meados de agosto: uma foto da estrela (sozinha) em um vestido de noite no aniversário de Affleck

paraFederica Banderalli

Qualquer coisa menos aleatória: JLo encenou uma série de fotos perfeitas e sensuais entre transparências e fendas e postou as fotos no aniversário de seu (quase ex-marido). Enquanto isso, a aparência da filha do ator é a de uma atriz

Jennifer Lopez mostra o que se tornou para muitos o seu “vestido de vingança”: a artista publicou nas redes sociais uma série de fotos nas quais se mostra com um vestido transparente e sexy. A filmagem foi postada em 15 de agosto. Seleção não aleatória, 15 de agosto coincide com o aniversário de Ben Affleck (52 em 2024), que atualmente ainda é seu marido, embora o divórcio ainda seja uma espada de Dâmocles pronta para cair a cada minuto.

A estrela de 55 anos estava na frente de um carro cinza escuro ao longo de uma estrada arborizada. O vestido impressiona muito, provavelmente é um modelo da Dior: JLo só escreveu o nome da marca francesa na legenda das fotos. É um modelo wrap transparente com faixa preta amarrada na cintura e enfeites prateados em padrão vertical. Em uma das fotos, a estrela de “Atlas” fica no capô do carro, revelando um decote ousado.









































































































Lopez completou seu look com um par de sandálias pretas, uma bolsa brilhante e brincos. Seu cabelo foi preso em um rabo de cavalo elegante e sua maquiagem estava perfeita. Ainda não há novidades quanto à separação de “Bennifers”, enquanto a filha do ator aparece cada vez mais próxima da atriz.

Na verdade, a filha de Affleck, Violet, prestou homenagem ao JLo Style, uma espécie de celebração da madrasta. A filha de Ben e Jennifer Garner, de dezoito anos, apareceu com o mesmo look Dolce & Gabbana que JLo usou para um encontro com o lindo Ben.

Durante um passeio em Brentwood, Califórnia, Violet foi vista usando um vestido de chiffon rosa e branco com mangas compridas, parecendo muito elegante e chique.