Totti e Ilari, quem traiu primeiro? Noemi é intimada ao tribunal e Iovino testemunha em seu nome. O administrador da Mediaset também foi citado

Quem trapaceou primeiro? Que infidelidade levou à separação do casal “real” de Roma? Esta será a pergunta que o juiz terá que responder Francisco Totti e Ilary Blasia fim de reconhecer um ou outro como responsável, ou seja, responsável, pelo fim do casamento. A apresentadora afirma que a culpa está na relação que surgiu secretamente entre o ex-marido e Noemi PucciPor isso citou como testemunha o atual companheiro de Totti. Mas este último confirma que a crise conjugal começou muito antes do namoro de Noemi, ou seja, quando ele descobriu as mensagens trocadas com Illari pelo celular dela. Christian Yovino. É por isso que o ex-capitão da Roma o colocou no topo da lista de pessoas chamadas a testemunhar.

Totti e Illari, a briga pela pensão alimentícia: ela pede aumento e ele quer cortar. “Cristão vence agora”

café

Por outro lado, foi o próprio personal trainer quem, em entrevista ao “Il Messaggero” no passado dia 25 de janeiro, admitiu a ligação que tinha com Blasi: “Tínhamos uma relação íntima. Estávamos juntos quando os compromissos de trabalho permitiam. Estamos falando do final de 2021.” Questionado se isso foi antes das fotos de Noemi Pukki aparecerem em campo com Totti, Jovino disse ao nosso jornal: “Sim, há alguns meses, a mesma entrevista foi dada nos documentos do caso”. pelo advogado de Pupone Portanto, quando o personal trainer for convocado perante a juíza de Roma Simona Rossi, ele será chamado para confirmar esta versão que nega o que Blasi afirmou no documentário “Unica” da Netflix, que é aquele café “Single” (com Iovino). ) foi o que provocou seu casamento. A crise explicou no documentário: “Ela se sentiu culpada por vários meses, para depois descobrir – segundo ela – que Francesco já estava namorando com Noemi. Este último terá agora de revelar na audiência se tal é verdade, com a obrigação legal de não ocultá-la.

Outras testemunhas

A partir do final de Setembro, e talvez até Novembro, uma procissão de dignitários será convocada para testemunhar nos salões da Primeira Divisão Civil do Tribunal de Roma. Além dos dois hipertextos, Iovino e Pucci, há também menção a Alessia Solidani, amiga cabeleireira de Illari, que – ainda segundo seu relato – a acompanharia à casa de Iovino em Milão para o famoso café. Na lista de investigação, a emissora também incluiu sua representante histórica, a diretora Graziella Lopidota, algumas outras amigas e suas irmãs Silvia e Melori Blasi. Enquanto Totti ligou para testemunhar junto com o diretor da Mediaset, com quem supostamente flertava com sua ex-mulher, bem como com seu amigo próximo Alex Nuccetelli (a quem Blasi processou por difamação justamente porque ele atribuiu a ela este último relacionamento, que ela negado categoricamente).

Uma decisão de separação com “acusação” – depois de confirmada a violação de deveres conjugais, como a fidelidade – acarreta consequências financeiras, porque é de natureza penal. O cônjuge perde o direito à herança e o direito à pensão alimentícia (mesmo que Ilari não o tenha no momento). Os 12.500 euros que o ex-marido lhe paga todos os meses são utilizados exclusivamente para as despesas dos três filhos e para a gestão da casa conjugal. Foi também nesta altura, depois de declarar “guerra à Rolex”, que Blasi quis jogar no ataque, pedindo ao juiz em julho que aumentasse o cheque para 20.000 euros. Mas para o capitão, ele deveria ser cortado.