Portugal e Luxemburgo assinam acordo de cinema

Portugal e Luxemburgo criaram um fundo de apoio ao desenvolvimento de longas-metragens e séries de fantasia ou animação, no valor de 200 mil euros, anunciou o Instituto do Cinema e Audiovisuais (ICA).

Portugal e Luxemburgo criam fundo de apoio ao cinema e aos serviços audiovisuais

A criação deste fundo, ao qual podem ser apresentadas candidaturas desde 12 de julho, visa “incentivar a produção conjunta entre produtores dos dois países”, que “partilham a mesma visão para a criação e difusão cinematográfica e audiovisual europeia”, como refere o protocolo.

Esta “nova ferramenta de cooperação” terá um período experimental entre 2021 e 2022, com “possibilidade de prorrogação em 2023”, contando com a participação do ICA e do Luxembourg Film Fund, que participam com 100 mil euros cada.

Produtores independentes sediados em Portugal e no Luxemburgo podem candidatar-se ao Fundo para coproduzir uma longa-metragem, série de fantasia ou animação, com “conteúdo cultural que possa interessar ao público de ambos os países”.

Cada projeto receberá um máximo de 50.000€.

Os dois institutos sublinham no protocolo que “os dois países estão ligados por relações de cooperação e amizade particularmente intensas, também através da comunidade lusófona ou de origem portuguesa que estão presentes no Luxemburgo há décadas”.

O documento que cria este fundo luso-luxemburguês foi assinado pelos responsáveis ​​dos dois institutos na semana passada, durante o Festival de Cinema de Cannes, em França.

O calendário de apoio financeiro do ICA deste ano inclui ainda um programa de apoio a coproduções entre Portugal e França, com uma dotação total de 300 mil euros, que se encontra atualmente em fase de análise de candidaturas.