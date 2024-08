“Eu tive o melhor momento da minha vida. Minha mãe me deixou sozinho em Roma quando eu tinha quinze anos, como um louco. Mas eu te agradeço”

“Sim, o tempo realmente voou e, num piscar de olhos, minha vida passou da minha frente para atrás de mim. Por isso vou para a cama todas as noites com o mesmo desejo: que amanhã possa aproveitar o presente e viver cada momento ao máximo. Foi o que disse Sophia Loren, que completará 90 anos no dia 20 de setembro, em entrevista ao semanário Corriere della Sera.

a mãe

Ela explicou que ser atriz: “É verdade, inicialmente era o sonho da minha mãe.

Ela era uma mulher bonita que ganhou um concurso nacional como sósia de Greta Garbo, e isso a inspirou a ir a Roma para ver se a Cinecittà tinha algum trabalho para ela. “Quando fomos para Roma eu tinha apenas 15 anos, minha mãe me tirou da escola e nos mudamos sem um plano claro de sobrevivência – diz ele – ganhamos algum dinheiro como figurantes nas cenas de massa das grandes produções do que era então chamado ‘Hollywood no Tibre’ Até aquele momento era Os filmes são a matéria dos sonhos exibidos na tela do cinema em Pozzuoli, mas lá estava eu ​​no Cinecittà contribuindo de forma muito pequena para a realização desse sonho.

Roma

«Minha paixão por atuar cresceu a partir de então, mas não se tornou a realidade que mudou minha vida depois disso, até que um dia minha mãe anunciou que voltaríamos para Pozzuoli para minha irmã porque as aulas estavam recomeçando – continua ele – eu sabia que se eu voltasse para minha querida cidade nunca mais a deixaria, então tomei coragem e disse à minha mãe, sem nenhum medo, que não voltaria para Pozzuoli, e que em vez disso ficaria em Roma para tentar. Para ser atriz. “Olhando para trás, também é uma loucura que minha mãe tenha concordado em me deixar ficar sozinha em Roma, mas ela o fez e ainda sou grata a ela por isso”, acrescenta ela.

Amor com Bunty

Sobre as etapas mais importantes da sua carreira e da sua vida, Loren explica: “Tenho que começar pelo encontro com Carlo Ponti. Ele não apenas me deu confiança para seguir minha carreira e construí-la comigo, mas também me deu o que sempre procurei: amor incondicional e uma linda família. Quanto ao sonho recorrente, a atriz explica: “Um sonho, sim, que ainda ontem estava a passar pelas portas da Chinchita com a minha mãe à procura de algum emprego. E agora estou com 90 anos.” Quando questionada sobre o papel que não morreu para a atriz ao longo do tempo, Loren responde: “O papel da mãe, e te digo que os melhores momentos foram dois momentos, quando Carlo estava. nasceu e depois quando Eduardo nasceu.”