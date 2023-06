ONDE ASSISTIR GEORGIA U21-ISRAEL U21 NA TV E TRANSMISSÃO AO VIVO – EMeuropeu sub 21 Preparando-se para entrar na fase final do torneio, ou na fase eliminatória com as quartas de final. Na verdade, sábado, 1º de julho, às 18h, horário de Los Angeles Geórgia Sub21 E Israel Sub21 Eles se enfrentarão nas quartas de final, em campo Michael Meskhis Schlopis.

Como as duas equipes chegam?

Antes de mais importa dizer que para ambas as equipas, se chegarem a este ponto, é sem dúvida um excelente golo. Além disso, para Geórgia É motivo de orgulho, já que é um país anfitrião junto com a Romênia. lá Geórgia Sub21 Ele ganhou 5 pontos no Grupo A após a conclusão primeiro lugarvenceu por 2-0 a Portugal Sub-21 e depois empatou 2-2 e 1-1 com a Bélgica Sub-21 e a Holanda Sub-21, respetivamente.

Já no grupo C, oIsrael Sub21 Marcou 4 pontos ao colocar o segundo lugaronde empatou em 1 a 1 com a Alemanha Sub-21, perdeu por 2 a 0 para a Inglaterra Sub-21 e venceu por 1 a 0 contra a República Tcheca Sub-21.

ONDE ASSISTIR GEORGIA U21-ISRAEL U21 Na TV e transmissão

A partida não será transmitida na Itália pela TV ao vivo ou em transmissão ao vivo. No entanto, todos os jogos não transmitidos pelo Rai podem ser vistos gratuitamente no canal da UEFA, ou seja, UEFA.tv.

POSSÍVEL LINHA DE REDES GEORGIA U21-ISRAEL U21

Geórgia Sub-21 (4-1-4-1): Mamardashvili. Sazonov, Gelashvili, Kalandadze e Gocholelshvili; Luminadze. Mikhvabishvili, Davitashvili, Tsitaishvili, Azarov; gagua. todos. Raman Svanadze

Israel Sub-21 (3-5-2): Peretz. Lemkin, Gandelman, Cohen; Jaber, Kartsev, Glukh, Azoulay, Revivo; Jornal, Turgemann. todos. Jay Lauzon