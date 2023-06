Facchinetti e o transplante capilar: “10 mil euros desperdiçados”

Francesco Faccenti Ele nunca escondeu que sofreu, desde jovem, de alopecia androgênicaE não repita o recurso a diferentes métodos para esconder a calvície. Porém, infelizmente, nem todos os caminhos que tentou trilhar deram certo: ele se revelou em um vídeo postado no Instagram, no qual revela sua Segredo de seu penteado, mas também cada falha encontrado no passado.





Francesco Vacente, o segredo de sua aparência

Algumas semanas atrás, Francesco Faccente deu uma entrevista para Corriere della Sera que ele tinha abrir: “Encontrei a solução com um adesivo na pele e admito, não importa se me dizem que tenho um gato morto na cabeça, sinto-me melhor.” E agora, alguns meses depois, ele decidiu falar sobre como conseguiu resolver o problema delee para mostrar como fazer um correção de pele O que permitiu que ele se sentisse bem consigo mesmo novamente. Facchinetti exibiu seu novo corte de cabelo “Peaky Blinders”, definindo-o ele mesmo com referência à popular série de TV. É o resultado da aplicação desse patch – que no passado era chamado de peruca por muitos – que fez Tendo em vista avanço Para a vida (e perspectivas) de Francesco Facchinetti e para finalmente resolver todos os problemas causados ​​por tentativas anteriores de transplante de cabelo.

Falha no transplante capilar

Como ele mesmo mostrou no Instagram com Fabrizio Labanti – inventor do adesivo de pele – o Dano que Transplante de órgão Do cabelo que ele sofreu no passado deixado para trás em sua pele. “Eles plantaram 6 mil bulbos”; Mas isso não resolveu seu problema, disse Facchinetti, que então explicou como a cirurgia deixou um “belo quadrado de pequenos buracos” em sua cabeça ainda visível. sozinho falharPortanto, o transplante, que além de não ter levado ao resultado desejado, foi grande despesa: “Eu joguei 10 mil euros.”