“Verão em Portofino”, a partir de 30 de junho eventos na praça com música de autor, entretenimento e festivais internacionais – Lavocedigenova.it

No final de junho regressam as manifestações musicais e lúdicas do festival “Verão em Portofino”, com entrada gratuita. São doze as designações do projeto de lei que, de 30 de junho a 10 de setembro de 2023, trará música de autor, entretenimento e festivais internacionais às margens da Pérola do Tigulio.

começa na sexta 30 de Junho 2023, às 19h30, com Solo de piano romântico, um encontro que regressa à Piazzetta depois do sucesso das edições anteriores e que vai destacar a elegância do piano de cauda e a mestria e maestria do pianista Domenico Greco. A cantora convidada será Elisabetta Rondanina, artista de repertório internacional. A submissão é gratuita.

A temporada de boa música continua 6 de julho aos 21 com retorno Festival Internacional de Portofino, um festival de música que ao longo dos anos trouxe artistas mundialmente famosos para a Piazzetta. de 18 a 23 de julho Quarta edição de Concurso Internacional de Ópera Portofino. As eliminatórias acontecerão, como todos os anos, no Teatrino Comunale com a Grande Final na Piazzetta agendada para 25 de julho às 21.

Grande expectativa paraSaudações ao Maestro Ennio Morricone, eu esperava 30 de julho Às 19h30. Nesta ocasião, a jovem violinista Giulia Erminio, violista, e o maestro Domenico Greco, ao piano, se apresentarão na Piazzetta.

o 13 de agosto Outro encontro com Solo de piano romântico Ao Luar, a partir das 19h30, novamente com o Maestro Domenico Greco como protagonista, ao piano, e os dois cantos Roberta Minetti durante 23 de agosto lá Praça Portofino hospedar novamente Jazz e experiência saudita, um grupo unificado de artistas que cresceu em torno da pesquisa realizada por Alessandra Capella, no campo musical do luzofone. A festa é organizada pela Limelight Eventi. O repertório da banda vai desde Jazz Instrumental para músicas música popular brasileira Cantada em português. Assim, o samba, o samba kancao e a bossa nova encontram seu lugar, em que ritmos sombrios se alternam com outros mais animados. Entrada livree o quadro de verão complementa uma noite cheia de som com um sabor histórico.

As datas de verão em Portovenes terminam com mais dois eventos especiais Solo de piano romântico programados respectivamente em 31 de agosto e Piano Solo in Dolce Vita com a magia da luz de velas, com o Maestro Domenico Greco no piano e o cantor Fabio Milanese, especializado em música italiana perene e internacional, e 10 de setembro A partir das 19h30, com o maestro Domenco Greco novamente no piano e a cantora Perla na voz.

