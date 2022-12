GF Vip e Wilma Goich Desmascarados por Edoardo Vianello: “Tinha Outro”

Edoardo Vianello e os antecedentes do eventual casamento com a rival: toda a verdade

Nesta sétima edição do Grande Irmão VIP Estamos descobrindo muitas novidades sobre Wilma Goich, tanto em relação à sua pessoa quanto à sua história. Mas, nas últimas horas, Thepipolgossip transmitiu algumas palavras de Vianello, seu ex-marido, sobre o fim do casamento, que durou quatorze anos, de 1967 a 1981. Terminar a história, explicou Eduardo, teria sido como A infidelidade de Gwish não é apenas uma fuga, mas um amor. “Acabou entre nós porque ela tinha outro homem. Não nego que me permiti alguns altos e baixos, mas sempre sem envolvimento emocional. Casamento para mim não estava em questão até o dia em que minha esposa me disse que finalmente entendia o verdadeiro significado da palavra ‘amor’.” Ele também me disse que não tinha Ele não me ama mais, mas outro homem. Ainda me lembro de ter ficado estupefato.

O que aconteceu após a separação: Wilma Jewish e seu marido continuaram morando juntos

Eduardo Vianello Ele explica que após essa dolorosa descoberta ligou para a sogra para tentar fazer Wilma ver a razão e salvar o casamento, mas que a intervenção da mulher teria piorado a situação. Enquanto tentava resgatar sua história, Vianello também tentava entender quem era o homem que de alguma forma havia contribuído para o fim de seu casamento. No entanto, os dois continuaram a viver juntos por quatro anos, tanto por alguns compromissos de trabalho, mas também e principalmente para preservar a serenidade de sua filha, Susanna. No entanto, o clima na família ficou comprometido e Susana sofreu muito com essa situação, a ponto de Vianello muitas vezes a encontrar aos prantos. Quando Wilma e a filha se mudaram para outro lugar, Eduardo disse que tentou expressar seu afeto.

Renascer no Big Brother Phoebe House: uma história de amor pode renascer?

Sem dúvida, em casa descobrimos muitas novas facetas Wilma Gwishuma mulher que decide se colocar em risco ao relatar a dor da perda de sua filha Susanna, bem como o fim de seu casamento.

No entanto, o relacionamento maravilhoso com o qual Danielle Dal Moro nasceu é surpreendente. Wilma encontrou um ponto de referência em homens e mulheres anteriores e não escondia que sentia muito carinho (ela usava a palavra amor). Muitos se perguntaram se a história poderia nascer apesar da diferença de idade, mas nenhum deles parecia pensar em tal aspecto.