Desafio tricolor no sorteio principal

O sorteio principal do P1 Premier Padel do AC Milan, que terminará de segunda a domingo no Allianz Cloud, a temporada inaugural do novo circuito lançado pela Federação Internacional de Padel, Qatar Sports Investments e Padel Professional Association, dará ao movimento italiano um momento histórico. Na primeira rodada, dividida entre segunda e terça-feira, Será o primeiro desafio azul no sorteio principal de um grande torneio: de um lado da rede estão os campeões nacionais Marco Cassetta e Simone Cremona, e do outro Lorenzo Di Giovanni e Daniele Cattaneo..

Uma estranha união doada pelo arremessador da loteria realizada à tarde no Mille Hotelá de Milãohotel oficial dos jogadores, na presença de José Catalan (Diretor de Esportes da FIP), Guillermo Alcaide (representante da PPA), Supervisor do Torneio Nicola Antonelli e a dupla Cattaneo / Di Giovanni, entre os cinco Azzurri que receberam um wild card para o sorteio principal, ao lado de seus próximos adversários.

Para os vencedores da esgrima italiana será desafiado por Alex Ruiz e Momo Gonzalez, uma das duplas mais fortes do mundo (em Milão, eles estão em sexto lugar), mas depois de ficar aquém do título mundial da Espanha na final mundial em Dubai contra a Argentina (eles estavam em quadra na partida decisiva por 1 a 1, perdendo para Pelsteguien/Gutierrez), eles parecem estar perdendo um pouco ultimamente.