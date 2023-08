Quanto Margot Robbie ganhará após o sucesso internacional da Barbie?

Margot Robbie foi paga extravagantemente por seu papel principal e produtor no filme, de acordo com a Variety. Ganhos adicionais também para Greta Gerwig. Nenhuma menção a Ryan Gosling.

Barbie É um fenômeno global que esgotou todas as suas qualidades. Tornou-se quase chato falar sobre isso. Portanto, é melhor tentar colocar algumas contas no bolso de seus heróis. Lei da Diversidade. A famosa revista americana anunciou que Margot Robbie está recebendo grandes recompensas por seu papel como heroína e produtora do filme. De acordo com a revista, a receita líquida do artista ficará, de fato, em torno de US$ 50 milhões. Entre as receitas incluídas neste valor estará o salário e uma série de gratificações todas ligadas à bilheteria. A Variety cita, entre suas fontes, várias pessoas ligadas à comitiva da cantora.

Millionaire Earnings também dirigido por Greta Gerwig

Margot Robbie não seria a única a receber dinheiro de Scrooge. A codiretora e roteirista do filme, Greta Gerwig, também deve receber bônus adicionais relacionados ao sucesso de bilheteria internacional que, até o momento, arrecadou aproximadamente US$ 530 milhões no mercado interno e aproximadamente US$ 660 milhões nas bilheterias internacionais. Aproximadamente US$ 1,2 bilhão em todo o mundo. Uma figura claramente destinada à altura. Recorde após recorde: o filme já é a segunda maior bilheteria da história da Warner Bros., atrás apenas de “Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2”. É também o filme dirigido por uma mulher de maior bilheteria de todos os tempos, superando o recorde anterior, “Frozen II”, codirigido por Jennifer Lee.

Nenhuma recompensa para Ryan Gosling

A Variety não mencionou Ryan Gosling, a estrela do filme. Portanto, não haverá recompensa para ele. No entanto, pelo menos em princípio, todos os atores sempre assinam contratos multimilionários que também estão associados a bônus adicionais nos recebimentos. Mais dele também deve chegar, se especificado no contrato.