A substituta Silvia Tuvanen desmaia em desespero: “Ninguém pode falar assim com uma mãe” | Um som aterrorizante especial aparece

A conhecida radialista não consegue conter as emoções: o clima muda repentinamente e a ansiedade se espalha.

Já corro há vários anos muito certo Tuvanen é eficaz e surpreende todo o público: o seu profissionalismo e capacidade de realçar as emoções dos seus convidados é o que o distingue Incomparável.

A competência do apresentador está fora de dúvida, e com ela opção Dos convidados que serão entrevistados tragam seu programa para Picos muito altos.

para ele público para gosto de você Ela cresce a cada semana, mesmo que recentemente Toffanen não tenha conseguido permanecer impassível porque um acontecimento em particular parece tê-la tocado em sua alma. profundo.

Ela não está acostumada a se expressar com opiniões fortes, justamente em virtude de seu papel jornalista E uma pista para o programa de TV: segundo muitos ele iria fazer desta vez exaustão para Não se expresse.

O episódio que quebrou a quarta parede

O mundo do entretenimento foi abalado nos últimos dias por algo que aconteceu em Domínio privado De uma personalidade conhecida na arena da mídia.

É sobre um Ex-tronista E Givina Que teve um período realmente terrível de sua existência.

A história de Sofia

Nós conhecemos Sophie Codejoni Durante uma das edições do popular programa de namoro Homens e Mulheres, onde assumiu o papel de tronista no trono clássico. Sophie já era cortejada há muito tempo por dois pretendentes, que ela havia escolhido entre tantos outros, e dentre eles, ela escolheu então aquele com quem encerraria o relacionamento. Plano. Porém, ela não foi com ele e teve que esperar para encontrar o homem que ela achava ser o homem certo em sua vida: ele era Alexandre Paciano, Com quem teve uma filha.

Sophie fala que a mãe sempre abre a porta para Alessandro. Um clipe de áudio particularmente assustador aparece: “Ninguém deveria falar assim com uma mulher, especialmente com a mãe de sua filha”. pic.twitter.com/8z2xkbuiXb -Rossella Vezzi (@vezzi_rossella) 14 de outubro de 2023

Sofia E. Alexandre Eles interromperam a história e, durante a entrevista com Tuvanen, Sophie falou sobre algumas gravações de áudio que seu ex-marido lhe enviaria durante a história e o que seus pais pensavam. “Ninguém pode falar assim com uma mãe.” Sophie diz com certa clareza: No vídeo sufi Ela não entra em detalhes, mas sugere que as coisas ditas a ela foram ditas ao seu companheiro e à sua mãe Garota Deveria ser Proibido dizer.