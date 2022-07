Videogames na Itália: vamos dissipar os mitos dos jogos

Os videogames na Itália tiveram um caminho muito sinuoso para a aceitação. Por muito tempo resistiu ao estereótipo dos videogames serem identificados como produtos infantis, muitas vezes acusados ​​de violência extrema (o que infelizmente acontece) ou relegados a uma categoria de fandom. Felizmente, os tempos mudaram e hoje o videogame se espalhou para todos os níveis em nosso país, tornando-se um hobby como cinema, séries de TV ou música. De acordo com as estatísticas divulgadas pela IDEIAa associação comercial da indústria de videogames na Itália, os jogadores do nosso país 16,7 milhõesCerca de 38% da população.

Com o tempo eu nasci Um novo estereótipo para o jogador italiano médioou seja, masculino, jovem, dedicado principalmente a jogos como FIFA E a Chamada à ação É usado principalmente pelo PlayStation. No entanto, a verdade é muito diferente da verdade ilusória, nascida da crença mais difundida, e para dissipar esses mitos sobre os jogos tivemos uma longa conversa com Emmanuel Giraldidiretor-gerente da Hearts & Science, agência de comunicação que realizou uma investigação muito minuciosa, com a participação de parceiros especialistas no assunto dos jogadores na Itália, uma pesquisa na qual surgiram muitas surpresas inesperadas.

categorias de idade

De acordo com os resultados Pesquisa da Hearts & ScienceOs jogadores estão distribuídos por todas as faixas etárias, desde juniores até maiores de 60 anos. Mas, de acordo com esta pesquisa, Quem pode ser considerado jogador? Emmanuel respondeu contando-nos em detalhes:Nossa definição de jogador é alguém que joga em geral, assim como alguém que dedica talvez meia hora por dia a um jogo para celular. O interessante do ponto de vista sociológico é que o jogo responde a uma necessidade que varia com o tipo de jogador. Os mais jovens, por exemplo, preferem brincar com outras pessoas em horários específicos do dia, como antes do jantar ou antes de dormir, e por muito tempo, até duas horas seguidas, se não mais. Por outro lado, os jogadores mais velhos jogam sozinhos, todos os dias, mas por menos tempo, meia hora por dia.“

também Os motivos que levam as pessoas a jogar Varia muito de acordo com a idade. Aliás, Emmanuel acrescenta:Os motivos para os mais novos são sobretudo sociabilidade e emoção, enquanto os mais velhos procuram um momento de descontração, por isso os tipos de jogos escolhidos também são diferentes, por exemplo, os jogos mais rápidos e simples como Ruzzle, Candy Crush ou até Animal Crossing, são os preferidos por jogadores adultos, Jogos que você pode entrar e sair a qualquer momento.“