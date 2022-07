Homens e mulheres, Ida Platano está apaixonada de novo? Finalmente ele revela tudo: “Eu…”

escrito por Marta Vitolano o

Nas últimas horas, a senhora dos homens e mulheres Ida Platano quebrou o silêncio sobre seu estado emocional: foi o que ela disse.

Ida Platano Após o término desta última versão do homem e mulher Ele não queria mais acrescentar nada sobre o que aconteceu nos últimos episódios com ele Ricardo Guarnieri. Na verdade, lembramos que os dois se reuniram, mas as coisas não foram na direção certa e como os fãs do casal esperavam. No final do programa, eles tiveram uma discussão acalorada que levou ao intervalo final.

Depois do ocorrido, há quem acredite que o Cavaleiro do Trono não retornaria novamente em setembro a partir do próximo lançamento. Ou mesmo que a equipe editorial não o contate mais. Mas de acordo com os últimos rumores da página Menedonneclassicoeover no Instagram, Ricardo pode voltar. Determinamos que estes são rumores no momento e nada é certo. Neste ponto, não está claro qual deles retornará às fileiras de oração do trono ou ambos. mas ao mesmo tempo, O que Ida Platano revelou nas últimas horas nas redes sociais sobre seu atual estado emocional?

Homens e mulheres, Ida Platano admite que …

Senhora homens e mulheres nas últimas horas Respire nas redes sociais Sobre as críticas injustificadas e as ofensas que continua recebendo, inclusive contra o filho. Portanto, hoje ele queria denunciar os comentários ofensivos e ofensivos retribuindo através do Instagram Stories. Mas ao concluir seu discurso aos haters, ele os aconselhou – com um véu de sarcasmo – a fazer amor com seu amigo, parceiro ou cônjuge. Enquanto ela não tem, ela não pode. Estas são as palavras dele:

Faça amor se tiver namorado, marido ou parceiro… Eu não tenho, então não posso.

E foi assim que os fãs notaram Revele os detalhes ao mesmo tempo O que todo mundo sempre teve muita curiosidade, ou seja, se ela está noiva ou solteira. E aparentemente, por enquanto, não haverá um novo amor no horizonte.