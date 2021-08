ONZE ESPORTES: Série C, comunicado à imprensa por ocasião do primeiro dia do torneio

Nota oficial transmitida pela Eleven Sports

Muitas ideias e elementos de interesse começarão na Série C no sábado, 28 de agosto, com cobertura ao vivo de todos os jogos no ELEVEN (www.elevensports.com).

A terceira série vem se confirmando como a mistura perfeita entre jovens de grande potencial e jogadores experientes em busca de sucessos que possam enfeitar suas carreiras. Vários ex-times da liga italiana estão na lista de convocados, prontos para elevar a qualidade e o nível dos três grupos. Ruben Botta e Mirco Antinucci para Bari, Reginaldo para Catania, retorno de Siena à Série A com Alberto Palocci e Stefano Giberti; Guido Marilungo e Mirko Valdifiori em Pescara, a escolha honesta de Luca Cigarini que voltou para sua terra natal Regiana, a pagã que desembarcou Fernando Tesoni.

A Serie C também é estrelada por Art’s Sons and Brothers. Lorenzo Di Livio, agora em Latina e filho do ex-meio-campista Ângelo, e o zagueiro Dario D’Ambrosio, gêmeo do zagueiro do Inter Danilo, juntaram-se a outros “parentes brilhantes” nas últimas horas. Tendo feito parte do Milan, como terceiro goleiro, ao lado do irmão Gianluigi, com a saída do novo campeão europeu e zagueiro extremo do Paris Saint-Germain, Antonio Donnarumma está de volta à posição C: vai defender os pólos de Pádua e Abra a temporada desafiando Renate em 28 de agosto.

O recém-promovido Taranto, que receberá o Torres no domingo, 29, trará a campo uma dupla novidade que traz o meio-campista protagonista Manuel Cannavaro nascido em 2002 (filho de Paolo e sobrinho do campeão mundial Fábio) e o atacante Giuseppe Giovinco, irmão de Sebastian.

Já o Virtus Francavilla, que visita Catanzaro no domingo, teve a atuação de Danilo Giacinto Ventola, sobrinho de Nicola, que veio emprestado de Ascoli.

Resumindo, uma ótima notícia poucas horas após o lançamento do primeiro dia do Campeonato da Série C entrando na ELEVEN Arena com uma nova plataforma oficial. Na verdade, a ELEVENSPORTS está mudando o campo e passando-o para elevensports.com, o que representa oportunidades importantes para os usuários, como a capacidade de desfrutar de conteúdo sob demanda em tempo real, como destaques durante shows e escalações ao vivo.

Ferramenta essencial para visualização a partir de um dispositivo móvel, um novo aplicativo está disponível para download nas lojas IOS e Android (ELEVEN SPORTS GLOBAL), que enfatiza cada vez mais o modelo de negócio Eleven, ou seja, a capacidade de assistir esportes em qualquer lugar em um alto grau de desempenho e experiência sempre ativa. Mais inovador.

O comercial Eleven também foi confirmado em linha com a temporada passada Com uma oferta mensal de 7,99 euros e uma oferta sazonal de 69,99 euros O que permite o acesso para ver todas as partidas de todo o Campeonato da Série C.

Cerca de onze esportes

A ELEVEN SPORTS é uma fornecedora internacional de esportes e entretenimento ao vivo para 30 milhões de fãs em todo o mundo por meio de suas plataformas OTT. A empresa foi fundada em 2015 por intuição de Andrea Radrizzani, empresário italiano com experiência consolidada nos setores de esportes e mídia e um dos primeiros a vislumbrar o potencial de novos mercados graças ao desenvolvimento de tecnologia aplicada aos modos de realização dos eventos esportivos. usado. Inovador e acessível.

Hoje, ELEVEN SPORTS representa não apenas um modelo de sucesso para fazer negócios, mas também a síntese perfeita de tecnologia, mídia, entretenimento e esportes. O fundador da ELEVEN, Radrizzani também é patrocinador do Leeds United (o clube da Premier League inglesa) e da Aser Ventures, uma empresa de investimento global que opera nos setores de esportes, entretenimento e estilo de vida. Internacional pela dna, a ELEVEN está presente em mercados de toda a Europa (Bélgica, Polónia, Portugal e Itália) e na Ásia (Taiwan e Japão).

Com uma posição que apenas transmite os melhores eventos esportivos de todo o mundo, ELEVEN opera uma ampla gama de direitos de TV que inclui League One (ELEVEN Polônia, Bélgica), Serie C (ELEVEN Itália), LaLiga (ELEVEN Bélgica, Polônia, Portugal) e Liga dos Campeões Europeus (ELEVEN Portugal). Por outro lado, a ONZE Bélgica adquiriu os direitos da Pro League belga, das ligas menores e da Super League Feminina. ELEVEN é sinônimo de conteúdo novo, completo e sempre atraente: ao vivo em todos os idiomas locais adornado com atualizações ao vivo, comentários de fora e no estúdio, conteúdo digital e programação local.

Em 2017, a ELEVEN também desembarcou na Itália com uma plataforma dedicada ao mercado nacional convencida do significativo potencial de crescimento do setor. Bom palpite, dado o número crescente de fãs que apreciam novas formas de desfrutar de eventos esportivos. Até o momento, a plataforma de streaming online ELEVEN ITALIA oferece um show ao vivo completo para os fãs da Liga Serie C, Superlega Volley, pólo aquático da Série A1 e muito mais.

