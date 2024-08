O novo visual com Mara Venier

Um novo papel e um novo visual para Vanessa Scalera antes de retornar ao set do drama da Rai Emma Tatarani.

Uma atriz dotada de talento e intensidade únicos. Seus papéis variam de cômicos a dramáticos, e ela é sempre confiável e muito elogiada. Embora ele continue a brilhar na tela grande Filmes premiados Em breve a veremos lutando para conseguir um novo emprego, e isso é mostrado na televisão Vanessa Scalera literalmente explodiu. Da força e espontaneidade do Vice-Procurador Público Emma Tataraniaté mesmo seus trabalhos mais teimosos e honestos Eduardo De Filippo. Cada interpretação é um golpe no coração.

Muitos fãs da série Rai ambientada em Basilicata aguardam o maravilhoso retorno com o que será a quarta temporada. As filmagens apenas começaram em Matera com a co-estrela retornando ao set Massimiliano Gallo. No entanto, Scalera está actualmente ocupada noutros locais, nomeadamente em Roma e para algo verdadeiramente sem paralelo. Está prestes a DiamanteNovo filme no cinema Ferzan Ozpetekmuito aguardado pelo público e pela crítica.

Vanessa Scalera no set Diamante: Uma aparência completamente diferente da Emma Tatarani

de Luisa Ranieri para Lunetta SavinoPassando através Jasmine Trinca e Mara Vener O que volta ao papel da atriz: Hoje em dia nas redes sociais há uma profusão de fotos do set do novo filme turco. Pai de tais obras-primas Minas soltas E Fadas ignorantes, desta vez está pronto para nos oferecer algo completamente único. Há muita curiosidade principalmente em relação à história e como será possível unir as mulheres incríveis que estão entre as mais talentosas que já enfeitaram a telinha e a telona em uma só história. Esses dias sufocantes de início de agosto estão lotados de atores, no set devido às últimas filmagens entre um plano e outro sem parar.

Vanessa Scalera com seus colegas Jasmine Trinca, Paola Minaccioni e Anna Ferzetti: Seus olhares nos transportam diretamente para outra época, que certamente servirá de pano de fundo para esta maravilhosa história. A atriz interpretando o papel Emma Tatarani Ela usa bobes, provavelmente para obter ondas suaves e desgrenhadas e uma cor marrom escuro. Muito diferente do visual dos romances populares de Rai, com cachos desgrenhados e uma cor vermelha vibrante, adequada à sua personalidade excêntrica. Há um sentimento claro entre eles, sinônimo da extensão do respeito e da cumplicidade devido ao compromisso constante nestes dias em Roma. A espera está cada vez mais longa e, para o detetive tradutor, herói de dois dos acontecimentos mais comentados do cinema e da televisão de 2025, tudo fica decididamente mais amplificado.