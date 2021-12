Filme de verão em Portugal, enredo, elenco, actores, local onde foi filmado, final

A comédia romântica, ambientada entre Lisboa e pequenas cidades vizinhas, tem como protagonista um casal em crise.

Ray Premium Hoje é transmitido um filme para a TV intitulado. verão em portugal. O filme remonta a 2013, tem duração de 90 minutos e é uma produção alemã.

Filme de verão em Portugal – direção, heróis, onde foi filmado

direção é Michael Kush (verão na Sicília) que também editou o script. Produzido pela TV Alemã ZDF com o Filme barco da classe. Na estrela os seguintes atores Jesen KukrowskiE Paulo PerezE Bernard SherE Patricia andreE Renato GodinhoE Zarina Zoller e Lion Wasczyk.

Filmado entre LisboaE Cascais e Centra Pequena cidade a 25 km de Lisboa. Um grupo também foi criado em Cabo da roca, o ponto mais ocidental do continente europeu.

O destaque do filme é a música escrita para a ocasião pelo compositor alemão Ulrich Reuter. Mas você também pode ouvir músicas fado.

Filme de verão em Portugal – enredo

A história gira em torno de um casal Lien e O filho de. Ela sempre cuidou dos filhos e dos afazeres domésticos, mas ele é um arquiteto famoso e pelo seu trabalho praticamente viaja pelo mundo todo.

Por ocasião de seu vigésimo aniversário de casamento, Lien Ela decide se juntar ao marido que está em Lisboa Tirar férias juntos e celebrar seu amor aparentemente sobreviveu a duas décadas.

Enquanto isso as crianças Lien e O filho de Eles se mudaram de casa porque estão estudando em colégios internos muito importantes. O filho de localizado em Portugal Onde ele projeta e constrói uma série de hotel de luxo.

Sempre foi seu modo de vida muito alto qual deles Lien Ele nunca desistiu do luxo e de uma vida confortável. No entanto, nos últimos anos, a relação com o marido não é tão linear como antes. A semana que passamos juntos Portugal Seu objetivo é uma nova reaproximação entre os cônjuges.

quando embora Lien Desça no aeroporto Lisboa Ela teve a primeira surpresa: não foi seu marido que veio até ela, mas sua velha amiga joao Chegou ao aeroporto em uma motocicleta. joao Ele é um encantador designer de interiores, recém-viúvo, encomendado por O filho de Para entreter sua esposa enquanto ele ainda tem que ficar Marrocos, oeste, pôr do sol: alguns dias.

Spoiler final

Mas neste período de tempo o inesperado acontece. Lien Não só descubra toda a beleza Lisboa e países vizinhos, mas percebe que tem uma atração especial por ela joao. Quanto mais horas eles passam juntos, mais forte será esse sentimento. Claro que ele também está envolvido joao.

quando O filho de finalmente chegou Portugal Ele imediatamente percebe a transformação de sua esposa. Ela sente o sentimento que existe entre ela e joao Ele entende que seu casamento deve ser redimido.