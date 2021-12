Gf Vip 6, alguns Vippons estão se comunicando oficialmente se continuarão no reality show

em um loop GF VIP 6 Foi ao ar na última sexta-feira em Canale 5, Alfonso Signorini ligar Fibonine O final desta versão do reality show no Channel Five Será realizada no dia 14 de março.

Notícias que chamaram a atenção dos concorrentes para o seu despreparo, que após reflexão tiveram que escolher o que fazer e depois decidir se ficavam em casa ou voltavam para seus entes queridos.

Falando nisso esta noite Alfonso Signorini faça isso por alguns Fibonine Foi a pergunta fatídica e a expressão de sua escolha ManuelE luluE KatiaE mirjanaE Jianmaria e Francesca.

Manuel Decidindo continuar sua aventura no chão, ele concordou em permanecer no jogo. A mesma decisão foi feita antes Katia RicciarelliEla disse que queria se divertir mais, então optou por ficar em casa.

Além disso lulu Ele decide continuar sua jornada de volta para casa e desta vez ele também estará ao seu lado ManuelCom quem ele encontrou grande harmonia nos últimos dias.

mirjanaDepois de conseguir a passagem de volta para casa, ela decidiu seguir em frente e dedicar a viagem ao filho Nicola. Além disso Jianmaria Ele escolheu ficar e deixou claro que devia isso a todas as pessoas que sempre acreditaram nele.

Francesca CiprianiEm vez disso, ela decidiu sair de casa devido a alguns problemas de saúde que a obrigam a fazer exames médicos.

Carmen Russo Ela optou por ficar em casa ao ver a mensagem de vídeo da filha Maria e o marido dela Enzo Paolo Turchi Isso deu a ela a serenidade certa para continuar seu caminho nos reality shows.

finalmente também Geocas Casilla Ele decide continuar no show, depois de tentar pregar uma peça em Alfonso, dizendo que ele está saindo do jogo.

Já os demais competidores anunciarão sua seleção no episódio que será transmitido na noite de sexta-feira.