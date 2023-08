Aqui está o destino mais barato em setembro, para escapadelas de última hora

Qual é o destino mais barato para setembro?

Quem viaja em setembro ganha muito: economiza bastante em relação a julho e agosto, encontra menos trânsito, menos turistas na praia e preços médios mais baixos. Além disso, é fácil reservar em qualquer lugar, seja um restaurante, museu ou hotel.

Mas existe uma maneira de tornar nossas férias de setembro mais baratas, inteligentes e convenientes. qualquer? Mas reserve no destino mais barato e conveniente, é claro.

Aqui ficam os destinos mais baratos, para celebrar e recordar na hora de marcar as próximas férias, de forma a poupar dinheiro quer seja para ir à praia ou à serra. Se você quer ficar na Itália ou cruzar a fronteira.

Destino mais barato na Itália

Para aqueles que procuram ficar dentro das fronteiras italianas, os destinos mais baratos da Itália são encontrados principalmente em três regiões, Calábria, Puglia e Piemonte. Calábria e Puglia têm principalmente balneários com belas praias, florestas de pinheiros, resorts e costas panorâmicas. Enquanto o Piemonte é a região mais barata do norte da Itália. Ideal para quem gosta de serra e campo, bem como do turismo gastronómico e enoturístico.

Destino mais barato da Europa

Fique na Europa, mas ao sair do nosso país, os lugares mais baratos são na Albânia, Portugal, Grécia e Hungria. Cidades e vilas regionais são baratas nesses quatro países. Vamos pegar as capitais, por exemplo: Tirana, Lisboa, Atenas e Budapeste são cidades maravilhosas, cheias de história, diversão e beleza. Mas também está entre os mais baratos de todo o continente europeu.