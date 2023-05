“Você tem pena do meu pobre querido”: O estilo de moda Massacre de Federico | Após a dissociação, é reduzido como tal

Federico Fashion Style inflama as redes sociais novamente: a foto sexy divide a rede ao meio.

O cabeleireiro Anzio encontrou recentemente A momento de transição na vida dele. Federico Lori, de fato, confessou sua homossexualidade na presença de Silvia Tovanin na sala do “Verissimo”, com a expectativa Efeitos também em sua vida privada.

A relação, já desgastada, com a ex-mulher letizia borco Então ele chegou ao fim da linha. A separação inevitável envolveu também a filha Sophie Mael, que foi temporariamente confiada à mãe e muito próxima do cabeleireiro no “Salão das Maravilhas”.

Depois que a tempestade da mídia diminuiu, Federico Fashion Style desistiu de sua presença em vídeo e continuou a administrá-la Trio de sites de beleza para cabelos em Anzio, Roma Oer e MilanE contando rostos famosos do show entre seus clientes.

Na verdade, o influenciador penteou e estilizou Claire Feragnyque ofereceu um recibo de € 3.550 por sua aparição, mas também Alba Baretti, Julia De Lillis, Nina Moric, Valeria Marini, Aida Yespica. Porém, seu coração só bate por Sophie Mael, e a cabeleireira tenta passar todos os momentos livres ao lado dele. sem se privar disso Pequenas pausas Na companhia de amigos: Federico Fashion Style recentemente deu um mergulho nas águas de Capri, mas a foto no Instagram definitivamente criou um espaço de rastreamento na rede…

Federico Fashion Style posa na frente da lente: aí vem o show feroz

Após as férias de verão em Sharm El-Sheikh, onde os seguidores assumiram o exagero delicadeza de cabeleireiroFederico Lauri parece não ter recuperado o peso suficiente para os padrões dos seguidores.

Aliás, o cabeleireiro postou uma foto no Instagram em que aparece embaixo de um píer em Capri, encostado em uma escada sob o sol do meio-dia. Gucci T-shirt tricolor, tênis Prada largos e shorts jeans, Federico Fashion Style exibiu um estilo ligeiramente incompatível como de costume. Para completar o look, chapéu de palha e Meias brancas bordadas com gráficos atraentes. O cabeleireiro, que sempre fora um tanto magro, parecia cada vez mais emaciado e emaciado, e a rede não tardou a reagir ao seu investimento…

É um boom nos comentários

Alguns seguidores criticaram definitivamente a linda variedade de roupas da cabeleireira: “Você não pode assistir!Alguém escreve.

Outro acrescenta:Você tem pena de mim, coitado“, talvez em referência à exposição excessiva à mídia que Federico Fashion Style tem buscado, apesar de seus altos e baixos pessoais recentes. No entanto, muitos usuários defenderam a liberdade de escolha e expressão que o cabeleireiro invocou:”Realmente me pergunto se você gostaria de ouvir comentários semelhantesOu para seus filhos receberem. Então nos maravilhamos com a geração de hoje, mas vejamos o exemplo dos jovens. Os piores comentários são escritos por adultos, e a maioria deles também são pais!“.