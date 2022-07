Motorola Edge 30 Ultra, obturador da câmera de 200 MP. Características, produção e preço

Motorola Edge 30 Ultra, seu início está próximo

Um novo smartphone de primeira linha está prestes a chegar ao mercado. Isto é o Motorola Edge 30 Ultra. Ainda não há informações oficiais, mas o dispositivo deve ser lançado no final de julho. Então, parece que a estreia agora é iminente. Nas últimas horas, entretanto, vazou uma foto da parte traseira do smartphone na qual ele pode desfrutar de uma super câmera de 200MP.

Motorola 30 Edge Ultra, imagem com sensor de 200 MP

Na foto, é possível ver parte da traseira do Motorola Edge 30 Ultra: o sensor principal de 200 MP, acompanhado por uma câmera de 50 MP e outra de 12 MP, chama a atenção; Frontalmente, segundo rumores, haverá uma câmera de 60 megapixels. E isso não é tudo: o smartphone, diz ele Hwupgrade.itcom tela OLED de 6,67 polegadas, resolução QHD com taxa de atualização de 144Hz e resolução QHD+.

Outros recursos e preço

O Motorola Edge 30 Ultra também será equipado com processador Snapdrgon 8+ Gen 1, 12GB de RAM, bateria de 4500mAh com carregamento com fio de 125W e carregamento sem fio de 30W ou 50W e sistema operacional Android 12. Baixo em comparação com as especificações sugeridas: € 899. seria assim? Resta-nos esperar para ter a certeza.

