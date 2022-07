O calor pode realmente afetar a saúde mental?

Está claro para todos que as ondas de calor ultimamente não são normais. Mas como a mente e o corpo podem afetar um clima ao qual não estou acostumado?

Quando se diz que o homem está inextricavelmente ligado à natureza de ser criança, vem de si mesmo como todos os outros. eles mudaram Da Terra, Clima e Atmosfera efeito Na mente e no corpo.

Mesmo que muitas vezes não sejam justificadas, muitas reações, mesmo reações instintivas, respostas corporais e sensações, também podem surgir de vários fatores. ambientais e climáticas.

Veja como as ondas de calor extremas dos últimos tempos podem ter um efeito realmente importante na saúde física, talvez ‘mais fácil’ de perceber, mas também na saúde mental, menos ‘claro’, mas não que não exista; ao invés de!

Ondas de calor: estresse, ansiedade e agressividade

Desidratação, desmaios, mal-estar, gotas de açúcar, insolação… Aqui estão algumas entregas negativas de superaquecimento que nos últimos dias se tornaram realidade. a ameaça.

também de Conversação Houve um relato de um momento verdadeiramente perturbador; Estudos têm sido compartilhados atestando um aumento significativo nas visitas ao pronto-socorro devido a Mal-estar Criado por Temperaturas para as estrelas.

Mas o que também não é considerado um tipo menos óbvio de reação ao calor, pelo menos à primeira vista. No entanto, na realidade, o calor também pode afetar a saúde mental de todos, bem como a capacidade cognitiva.

assim chamado Estresse do calor talvez até ruína áreas do cérebro que lidam com problemas cognitivos específicos; Para dar um exemplo de um estudo de A Equipe Na Universidade de Boston, onde apareceu como foi a onda de calor de 2016 Influências negativas No elegibilidade perceptivo Daqueles que estavam nas salas de aula sem ar condicionado.

Para não mencionar o fato de que quenteo desconforto resultante e a sensação constante de “apnéia” parecem fazer com que a pessoa perca a paciência com mais facilidade e, assim, obtenha reações mais facilmente. violento e agressivo. Isso também é ditado especificamente pelo fato de que o raciocínio é menos eficiente e menos direto e, portanto, a frustração resultante libera instintos mais controláveis ​​com mais frequência.

Não é por acaso que os vários estudos realizados para compreender a relação entre quente E a agressão Mostrou que mesmo apenas um grau ou dois a mais faria isso um mais o assaltosem cerca de 5 por cento.

Segundo estimativas, devido ao aumento das temperaturas, em 2090 haverá um mais subordinar um crime globalmente relevante e também causado por quente Cada vez mais insuportável.