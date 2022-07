Roscosmos não é mais chefiado por Dmitry Rogozin, no lugar de Yuri Borisov

Há alguns dias, foi confirmado que a Agência Espacial Européia havia cortado definitivamente suas relações de cooperação com ela Roscosmos à missão ExoMars apesar de algumas tentativas de convergência no passado. Também nos mesmos dias a imprudência em que se baseia Dimitri Rogozino chefe da Agência Espacial Russa, será substituído em breve.

No entanto, naquele momento, era apenas um boato não confirmado, mas levou apenas alguns dias para se tornar realidade. Agora é oficial: Dmitry Rogozin não é mais responsável por Roscosmos e chegou ao seu lugar Yuri Borisov (Ex-Vice-Primeiro Ministro da Defesa). No entanto, a mudança no topo pode não ser uma boa notícia, embora recentemente Rogozin tenha se distinguido por declarações particularmente agressivas.

Yuri Borisov é o novo chefe da Roscosmos, substituindo Rogozin

com decreto presidencial Dimitri Rogozin Assim, ele foi demitido de seu cargo como chefe da agência espacial com Yuri Borisov que assumiu seu lugar para liderar o desenvolvimento contínuo do programa espacial (enquanto Marcado Que essa mudança não é uma crítica ao trabalho do gerente geral anterior, a ponto de em breve ele receber um novo cargo). Isso não é necessariamente uma boa notícia, considerando os comentários do novo gerente Roscosmos.

inicialmente reunião formal agência espacial Borisov Ele enfatizou que os principais objetivos serão a produção de naves espaciais e satélites para fins civis e militares, a criação de componentes espaciais e a padronização de componentes. Não focaremos em ciência e cooperação com outras agências (considerando também a situação internacional).

depois de cada coisa Rogozin “Nascimento” Como jornalista, depois se tornou político e chegou ao topo Roscosmos. Portanto, sua estratégia era mais sobre publicidade e comunicação do que técnica e engenharia. Borisov Em vez disso, ele tem uma carreira dividida entre as ciências, mas sobretudo no campo militar e isso pode fazer parte dos planos ofensivos e defensivos da Rússia.

mesmo quando Rogozin Ele ainda estava no comando da agência e muito se falava sobre a necessidade de ser Rússia Equipando-se com novas soluções espaciais de tipo militar. De novos satélites de geolocalização (GLONASS) a sistemas de monitoramento meteorológico, a sistemas de detecção (satélites espiões) ou sistemas antissatélites. Atualmente, é muito cedo para dizer o que acontecerá com as missões lunares que cooperariam com a China e a base lunar ou a nova estação espacial ROSS.

Confirmada troca de assentos entre NASA e Roscosmos

Nas mesmas horas de substituição de Rogozin Borisov, um acordo final também foi alcançado NASA E a Roscosmos Então “trocar assentos” Para trazer astronautas e astronautas para a Estação Espacial Internacional. A história não será relacionada ao novo governo, mas agora sabemos que Anna Kekina voará nele Tripulação 5 (com a espaçonave Crew Dragon) com Nicole Mann, Josh Cassada (NASA) e Koichi Wakata (JAXA) para a Missão 67/68. A missão está prevista para setembro de 2022. Frank Rubio (NASA) voará a bordo de uma Soyuz na missão MS-22, prevista para 21 de setembro, com os astronautas Sergei Prokopyev e Dmitriy Petlin.

Isso não é tudo! Depois de Kikina, haverá outro astronauta que voará a bordo do Crew Dragon. Este é Andrei Fedyaev que voará para a missão Tripulação 6 Para a Missão 68/69. Junto com o astronauta Steve Bowen e Woody Hoburg da NASA estarão lá enquanto está programado para partir na primavera de 2023. Em vez disso, será o astronauta americano Loral O’Hara que voará a bordo da Soyuz MS-23 novamente na primeira parte do próximo ano (com Oleg Kononenko e Nikolai Chub) completando assim a segunda troca de assentos.

Ideias de presentes, por que perder tempo e arriscar cometer erros?

Dê uma boa amazona!