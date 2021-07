O grande coração de Kara: antes de morrer, doou um ginásio à Misericórdia

Raffaella Cara durante o encontro por ocasião da doação do ginásio ao receber de presente uma fotografia panorâmica do Porto Santo Stefano

Porto Santo Stefano. Um gesto final de generosidade da maior televisão italiana para a terra em que adoro me refugiar, o Argentario. Pouco antes de sua morte Raffaella Cara Um notário assinou um donativo à Confraternita della Misericordia do ginásio onde treinou em Porto Santo Stefano, para que a organização sem fins lucrativos o possa utilizar para expandir as suas actividades beneficentes junto dos residentes. O box tem uma área de 160 metros quadrados com uma altura de cinco metros e está localizado no alto da vila, na Via Panoramica, próximo a uma creche. Raffaella Carra costumava treinar enquanto morava em Cala Piccola, a casa à beira-mar a poucos quilômetros de distância.

O governante da misericórdia o revela Roberto Ceroli Poucos dias após a morte do artista, todos os voluntários relembram com carinho os muitos gestos de reconhecimento e ajuda, que são sempre executados de forma obscura, fora dos holofotes.

Há algumas semanas, Raffaella Cara, ciente de seu estado de saúde, convocou Ceroli a um notário em Roma. E aí está a revelação: ele ia doar um de seus prédios para a fraternidade para as atividades da associação. “Tentei agradecê-la – lembra Ciroli – mas nada: ela não deixou. Renato Tolino, outro amigo dele, fomos vê-lo: um grande presente pelo seu valor imobiliário. “

Voltando a este encontro, Cerulli revive a disponibilidade e a doçura de Carrà, mas também é preterido por um estranho presente. “Apesar de seu dinamismo usual – observa ele – ele permaneceu com óculos escuros e uma máscara adequada: ele parecia querer esconder algo … E talvez, à luz desta tragédia, eu acho que ele quis manter seu segredo feio para si mesmo e não mostrar a ninguém. Demos a ela uma foto com uma bela vista do Porto de S. Stefano, uma foto do nosso voluntário Marco Solari Que do alto de seu avião que seu avião, ele montou nossa sede, o lindo passeio e praça. ”E à direita dedique:“ A Raffaella Carrà, como um pequeno símbolo de gratidão e gratidão por parte de cada voluntário que, graças ao seu gesto, encontra o impulso para um renovado compromisso de serviço em benefício dos sofredores e necessitados ”.

Ele não queria dar a notícia “pelo menos por agora” e esta frase, em retrospectiva, é muito amarga. Esta foi a última saudação antes dos votos de Natal, dia 18 de junho passado, com uma pequena mensagem. O último ato na relação começou na noite em que o Concordia afundou e continuou com inúmeras doações, encontros com voluntários, trocas de ideias e elogios.

No ano passado, em meio à emergência da Covid, assim que soube que a Misericórdia estava arrecadando dinheiro para doar um socorrista ao Hospital de Reanimação Grosseto, ela ligou para o governador para doar o valor integral ela mesma.

“Sentiremos muita falta de Raffaella – como Roberto Ceroli diz que ela claramente tentou – e não por razões financeiras, por suas elevadas habilidades humanas. Todos temos o dever de cuidar.”