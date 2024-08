A fé é racional e há evidências. A ciência não pode mais negar isso

Não especificado – Web

Às vezes, para entender o significado de uma história ou a origem de uma missão, é preciso começar pelo fim. No nosso caso da última frase da última página do livro, uma paráfrase do Areópago de São Paulo em Atenas, contada em Atos dos Apóstolos: Deus criou o homem para buscá-lo. É uma jornada que começou no alvorecer do mundo e está destinada a nunca terminar. O itinerário joga com o orgulho do homem e com a suposição de que ele pode resolver o quebra-cabeça com suas próprias forças. Pensemos no que em certos períodos parecia ser uma verdadeira guerra entre a fé e a razão, e na relutância da ciência em admitir que algo ou alguém pudesse transcendê-la, algo impossível de repelir. Durante séculos, os avanços, especialmente nos campos da física e da matemática, foram direcionados em uma direção: a capacidade, porém, a possibilidade, de explicar o universo sem a necessidade de um Deus Criador.

No entanto, o pêndulo da história mudou de direção. Desde a primeira metade do século XX, surgiram descobertas que apoiam fortemente a hipótese da existência de uma causa inteligente original. O livro mencionado no início é dedicado a essas pesquisas e, portanto, à possibilidade de chegar a Deus através da razão: Deus é conhecimento e guia. Amanhecer da revolução (Edizioni Sonda, 612 páginas, 24,90€), best-seller internacional do engenheiro informático Michel-Yves Bolloré, professor da Universidade de Paris Dauphine e do empresário Olivier Bonassis, formado pela École Polytechnique de Paris e graduado em teologia pela Universidade de Paris . O Instituto Católico da capital francesa também. “Este livro”, explica Bonassis, que completa 58 anos no dia 16 de setembro, “é uma investigação destinada a responder a uma pergunta: ‘Existe um Deus Criador?’” E apenas de um ponto de vista, a racionalidade. Para isso, disponibilizamos ao leitor, juiz desta investigação, dezenas de arquivos temáticos independentes para fornecer o panorama mais completo possível sobre o tema.

A pasta, como costuma acontecer, nasceu do encontro entre dois arquivos diferentes. «Em 2013 – comenta Bonnassies – publiquei o vídeo “Démonstration de l’existence de Dieu et raison de croire chrétienne” (Prova da existência de Deus e razões cristãs para a crença), que recebeu 1,8 milhões de visualizações, no qual descrevo racionalmente as razões que me levaram a me tornar um crente A quando eu era jovem. Michel Yves Bolloré foi um dos primeiros a vê-lo. Ele me ligou e me disse que era muito bom, mas que poderia ser feito mais, pois estudava o assunto há 30 anos e estava convencido de que o público em geral não sabia o quanto as coisas haviam mudado graças aos avanços trazidos pelas pesquisas científicas . “O livro nasceu assim.”

A crença é que até os vinte anos Bonassi era ateu. “Estudei ciências e entrei na Escola Politécnica, onde criei a minha primeira empresa. Meu parceiro e eu começamos nos divertindo, ganhando dinheiro e tendo “sucesso”, mas logo percebi que essas coisas não me traziam felicidade. Comecei a me perguntar sobre o sentido da vida: de onde viemos? Para onde estamos indo? Qual é o significado? Convencido de que não havia respostas, caso contrário todos as encontrariam e me revelariam, então comecei a procurar, mas sem muita esperança. Me deparei com alguns livros que defendem razões racionais poderosas para acreditar em Deus e em Jesus, e fiquei surpreso ao descobrir que essas razões são muito poderosas se você estiver disposto a investigá-las. Hoje fico feliz em ver que a mesma surpresa foi compartilhada pelos leitores do livro.”

O volume mostra como, historicamente, as conquistas científicas parecem distanciar cada vez mais o homem da ideia de Deus. Nas últimas décadas, esta posição inverteu-se. “Durante quatro séculos, de Copérnico a Freud, passando por Galileu, Newton, Laplace e Darwin, a ciência parecia capaz de explicar cada vez mais coisas sem a necessidade da hipótese de Deus, tanto que Marx e Freud, que se declaravam cientistas, tentaram para fazer as pessoas acreditarem que a religião era tóxica.”, “O ópio do povo”. Tudo isso gerou uma tendência materialista e científica que dominou os séculos XIX e XX. As coisas mudaram com a descoberta da termodinâmica, que mostrou que o universo estava enfraquecendo e caminhando para a morte térmica. Então o universo teve um começo. Esta descoberta, que mais tarde foi confirmada por muitas outras abordagens racionais, tem enormes implicações porque se houve um começo, existe um Deus.

Subjacentes a esta mudança de perspectiva estão algumas conquistas científicas fundamentais. “Três coisas: primeiro, agora sabemos com certeza que o universo consiste em tempo, espaço e matéria inextricavelmente ligados; Em segundo lugar, certamente teve um começo absoluto; E terceiro, é extraordinariamente estruturado em todos os seus aspectos para permitir uma vida complexa. Estas três descobertas têm enormes implicações, porque se o tempo, o espaço e a matéria, que estão tão intimamente relacionados, tiveram um começo, é porque a causa originalmente, por definição, transcende o nosso universo, ou seja, é não-espacial, não-temporal. , e não matéria, já que tinha o poder de criar tudo o que existe, e que ele também a regulou para que quarks e átomos pudessem ser estáveis ​​em valores muito precisos (sem os quais nenhuma evolução complexa seria possível), para que as estrelas pudessem. Arde durante 10 mil milhões de anos e a vida complexa pode evoluir. Com estes resultados muito importantes e muito simples, a ciência nos fornece a definição precisa daquilo que todas as filosofias e todas as religiões clássicas chamam de Deus, isto é, um ser transcendente, externo ao universo, a quem Ele criou para que a vida complexa e humana seres poderiam um dia aparecer no universo.”

A questão fundamental do livro é se é possível acreditar em Deus numa base puramente racional. “Certamente é possível, e cada vez mais. O que impede uma resposta a esta questão é a falta de conhecimento, que hoje avança a nível geral a uma velocidade vertiginosa graças à ciência, à Internet, aos intercâmbios internacionais e aos meios de comunicação social. É um pouco como quando a maré sobe ou o nevoeiro se dissipa: a realidade na Terra emerge gradualmente e revela uma cena inesperada, mudando tudo. Sozinhos seria difícil chegar a uma conclusão, mas somos como Newton que disse: “Consegui ir mais longe porque me sentei nos ombros de gigantes que vieram antes de mim”. Isto também se aplica a nós hoje, graças aos cientistas, aos filósofos, aos santos e agora aos cientistas. “Podemos dizer que nunca houve tal prova da existência de Deus.”

TUm dos temas que o livro apresenta como central é Jesus, e não há como escapar da questão de quem ele poderia ter sido. “Jesus – continua Bonassis – foi um simples carpinteiro que veio de Nazaré, falou durante três anos e depois morreu. Ele deixou uma marca incomparável na humanidade e dividiu a história em duas partes. Esta é uma “anomalia” na história que é difícil de explicar de uma forma normal. Mas descobrir as causas sobrenaturais necessárias é outra forma de provar que não pode haver outra coisa senão o universo físico. Em suma, o livro destaca a forma como as mais recentes conquistas científicas, especialmente no campo da física, assumem a existência de um Deus Criador. “Sim, mas apresentando os doze arquivos independentes de forma documentada. Queremos que os leitores formem sua própria opinião. Isto sem esconder a nossa conclusão: o materialismo tornou-se uma crença irracional. “Não é mais sustentável.”

Voltando à citação inicial, que encerra o livro, o volume termina com um trecho do sermão de São Paulo no Areópago de Atenas: “Deus criou o homem para buscá-lo”. O convite é a base de todo o estudo de Bolloré e Bonassi. “Exatamente”, concluiu Bonassis, “exatamente!” O único risco é se perder. Cristo disse: “Quem procura encontrará” (Lucas 11:10), mas se não procurarmos bem, não devemos nos surpreender se não encontrarmos o que procuramos. “Nosso livro fornece uma atualização que permite que todos construam sua própria opinião informada.”