“A doença vem como um ladrão, mas também me fez aprender.”

Linda saia de tule rosa e salto agulha: o look que escolheu para o último dia de quimioterapia diz muito sobre ela Michela Patrini, 47 anos, de Bérgamo. Ela irradia uma grande carga de energia positiva, a centelha que estimula – nela e nas pessoas ao seu redor – a “transformação”, que é palavra-chave em sua vida, principalmente depois que foi diagnosticada com câncer de mama. A doença a levou a se perguntar: “O que me faz sentir bem?” E para mudar sua vida. Ela retomou o curso universitário de Marketing e Comunicação, que estava em segundo plano há muito tempo, e voltou a trabalhar, depois de se dedicar em tempo integral aos dois filhos, Giulia, 18, e Filippo, 13.

Ela criou um grupo de empresárias, “Pink in Business”, e decidiu com elas criar a “Zona Azul” para promover encontros e atividades que possam ajudar mulheres e pacientes com câncer, mas não só, a se fortalecerem e enfrentarem as mudanças em suas vidas. vidas. Corpo privado

A doença tirou muito dela: “O câncer chega como um ladrão – diz ela – entra na sua casa e te vira de cabeça para baixo, apodera-se da sua feminilidade e deixa cicatrizes que você sempre carregará consigo. grande parte de quem você é como mulher. Mas apesar de tudo, estou feliz agora. Sorte por ter aprendido tanto.” Na verdade, este caminho complexo deu-lhe, de uma forma inesperada, uma nova autoconsciência: “Gosto de sorrir quando penso na sorte que tenho por poder fazer isto.”

Há seis anos tudo mudou

O diagnóstico veio repentinamente há seis anos: “Faz apenas seis meses desde o último check-up – diz ela – porque nunca descuidei da prevenção, quando uma noite, por acaso, senti um caroço no peito enquanto tomava banho .” Sem perder tempo, ela começou a fazer os exames necessários: “Em poucos dias me mandaram fazer um ultrassom e uma mamografia. “Infelizmente, o resultado foi alarmante: um câncer G3 medindo três centímetros de comprimento”. READ Ciência, esportes e entretenimento para todos

Então Michela recorreu a Privato Fenaroli, diretor de sinecologia do Hospital Papa Giovanni XXIII em Bérgamo. “Naquele momento tentei não entrar em pânico e manter a cabeça em ordem: pensei em tudo que tinha que fazer, tentando enfrentar um obstáculo de cada vez. Entre as pessoas que me eram mais próximas naquele momento, estava certamente o meu irmão Enrico, com quem tenho uma relação muito próxima e que me acompanhou e apoiou nas minhas visitas.”





Juntamente com membros do grupo “Zona Azul”. Após acupuntura e análise genética, Michela descobriu que tinha uma mutação rara no gene BrCa (câncer de mama), que auxilia nas recaídas: “Dado o alto risco de retorno do tumor – explica ela -, após algumas consultas, fiz um levantamento informado escolha. Para se submeter a uma mastectomia bilateral. Muito invasivo, mas necessário no meu caso. “Eu sofri muito. Depois da operação, a dor física foi tão insuportável que eu senti que estava enlouquecendo, mas depois você supera e esquece.”

“Claro que chorei me perguntando por que eu, mas depois descobri muita força em mim e percebi que a atitude certa para superar esse período é olhar para frente, viver o presente com força e pensar no futuro.”

Desejo de novo nascimento

Nas fotos do Instagram, sua jornada foi montada como um quebra-cabeça, pois ele vivia “com um sorriso no rosto, uma mochila no ombro e descendo o caminho com saltos de 12cm. Equilíbrio precário, subidas rápidas, algumas descidas”. Ele narra com precisão, nunca insistindo nos momentos mais sombrios, mas sempre no desejo de renascer: “Claro que chorei, me perguntando por que eu, mas depois descobri muita força em mim, entendi que era a atitude certa para superar. Este período foi sobre olhar para frente, viver fortemente no presente e pensar no futuro. Me deram uma peruca de presente mas usei muito pouco e não me senti confortável com ela Prefiro usar chapéus que reflitam meu estilo e personalidade. Escolhi modelos de jovens designers, mesmo que um pouco chamativos, para dar um sinal claro de uma reação decidida e corajosa, para fazer você se sentir especial.. Isso também me ajudou a sorrir e a me sentir melhor. Deu-me a oportunidade de aumentar a minha motivação e oferecê-la a outras mulheres que enfrentam os mesmos problemas. Através das redes sociais e das postagens que fiz, nasceu uma comunidade linda que me apoiou muito.”

Michela conseguiu canalizar seus medos e trabalhar duro para se tornar a melhor versão de si mesma: “Enquanto você caminhava rápido – como ela escreveu em um post durante sua doença – você teve que parar e se apresentar. Vocês tinham que se conhecer novamente. E embora isso tenha feito você perder o equilíbrio no início, agora você ama essa mulher, andando na corda bamba com a cabeça erguida, sorrindo ao ver. Uma mulher renasce como a primavera em novembro, e ninguém mais pode detê-la.”

Transforme medos

Ela também mostrou corajosamente em suas postagens as mudanças que os tratamentos causaram em sua aparência: "Nunca parei de pensar na importância do meu cabelo", escreve ela, "até que o perdi". Nunca pensei no quão fortes eram meus cílios, resultado natural da aparência, até que me vi sem eles. Muitas vezes consideramos as pequenas coisas como se fossem insignificantes, e só percebemos a sua importância depois de as termos perdido.

Hora da festa

Ao final da quimioterapia, organizou uma festa: “Para mim, o fim do tratamento foi como uma grande festa. Por isso usei minha saia de tule rosa e salto alto, com um look deliberadamente extravagante para mostrar a todos a explosão de vida que eu tinha dentro de mim. As cores dão força, energia e esperança, por isso as dei a todos que estão travando sua batalha. A festa de fim da quimioterapia foi uma linda oportunidade para agradecer a todas as pessoas maravilhosas que estiveram comigo nesta jornada. “Para mim, foi definitivamente um momento para comemorar e lembrar.”





Com seu irmão Após o tratamento, Michela iniciou uma nova vida, recuperando as atividades e esportes que havia deixado de lado“Voltei a praticar tiro com arco, paixão que meu tio passou para mim e meu irmão quando éramos jovens. Este ano competi com eles no Campeonato Italiano e depois no Campeonato Europeu de Bowhunter em Bad Kleinkirchheim, um spa e resort alpino na Caríntia (Áustria). “Foi uma jornada linda e, além disso, consegui o segundo lugar na minha categoria, com muitas emoções”.

redes

Tanto do ponto de vista pessoal como profissional, continuou a ter o desejo de criar redes de cooperação e assistência mútua: «No início, quando tive que voltar ao jogo e voltar a trabalhar, depois de muitos anos de inatividade, tive milhares de dúvidas, não acreditei em mim mesmo. Foi preciso muito esforço e processo de análise para conseguir. de volta aos trilhos.. Com o tempo, tive a ideia de criar o “Pink in Business”, um grupo em que cada participante oferece as suas atividades e competências, desenvolvendo novos contactos e colaborações, com possibilidade de reforçar a formação e a internalização. Iniciativas profundas juntas. Fazer parte de um grupo torna-se um incentivo para dar o melhor de si, aprender com os outros e apoiar-se mutuamente, se possível. READ Estes alimentos são os melhores para combater o calor - aqui está o que são

“Quando você realmente experimenta o medo da morte, você muda, e então você vive e sente gratidão todos os dias pelos detalhes mais simples, aqueles que antes pareciam óbvios. E é um sentimento duplo: quanto mais grato você é pelas coisas que tem, mais coisas você tem para agradecer.”

Ajudando os outros

Mais tarde, Michela, sempre disposta a enfrentar novos desafios, sentiu vontade de ajudar os outros a se sentirem melhor, começando pelos pacientes com câncer como ela: “Disse a mim mesma que era o momento de passar a experiência que vivi e deixar meu marca, acreditando que quem sobreviveu ao câncer tem vantagem e não merece piedade. Quem supera é campeão da transformação, ainda tem a possibilidade de ser feliz e realizar seus sonhos. Gostaria de transmitir a ideia de que o mal pode ser transformado em bem, e a dor e a tristeza podem ser canalizadas em energia positiva, mesmo que não seja fácil. Outro dia assisti à série de Dan Buettner na Netflix, uma série de documentários que descreve as características das cinco “Zonas Azuis” do mundo, onde as pessoas levam um estilo de vida que contribui para a sua saúde e longevidade. Então perguntei-me como encorajar as pessoas a criarem uma “zona azul” em algumas áreas específicas como nutrição, bem-estar, lazer e relações familiares. Eu acreditava que mulheres como nós, com nosso passado oncológico, poderiam ser testemunhos inestimáveis ​​para levar adiante esses valores. Por isso, criamos o grupo “Zona Azul” para promover encontros e eventos com fins de conscientização e prevenção. Implementámos também uma campanha de angariação de fundos, destinando as receitas à AOB, mas também estamos abertos a outras entidades e estruturas para cooperar. Existem muitas doenças que afetam o físico de homens e mulheres, e a capacidade de lidar com essas mudanças e melhorar a imagem pode, em muitos casos, ser de grande benefício. Cuidar de si e da sua aparência, apesar das feridas e alterações causadas pela doença, é realmente um caminho para a cura.