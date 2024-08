Ciência, tecnologia e…milagres – Revista Economia

CVocê encontrará o plástico das fechaduras de Leonardo, o último modelo do lançador de satélites, a primeira calculadora de cartas e uma pedra da lua real. Um bonde centenário e uma jangada marinha de carbono. Bem-vindo ao Museu do devirAntigo e futurista, passado distante e ficção científica.

complicado? Claro: quando se é bom a criar uma indústria cultural, até milagres acontecem. E Fiorenzo Marco Galli, diretor do Museu de Ciência e Tecnologia de Milão, conhece muito bem o assunto. Ele e ele uma equipe – pequena mas sentimental – com a qual transforma uma máquina que recebe anualmente 600 mil visitantes (ou seja, muitos devem chegar este ano, mais que 2023 e menos que 2025!), foi fundada como uma instituição privada em espaços alugados pelo município de Milão .

Dr. Galli, somos um jornal econômico: comecemos falando do museu como um negócio, porque estamos interessados ​​em saber se podemos viver da cultura ou não…

Avalie! Em 23 desenvolvemos 72% dos recursos económicos através de actividades comerciais, enfim criámo-los nós próprios: com a bilheteira, com 230 eventos entre quem acolhemos e quem organizamos e com diversas actividades comerciais envolventes, num volume de negócios total de cerca de 15 milhão. A este valor acrescem investimentos que podem ser capitalizados, por exemplo novas instalações ou novos trabalhadores que todos os anos transformam o nosso museu, que são financiados por apoiantes privados através de angariações de fundos geridas por uma equipa dedicada.

Quem são esses seus benfeitores?

Tanto pessoas jurídicas, como instituições bancárias, quanto pessoas físicas. Quem procurar encontrará: No próximo dia 28 de novembro, por exemplo, graças a um empréstimo totalmente privado, poderemos abrir uma nova área dedicada a crianças dos 3 aos 6 anos…

Quanto o público paga?

A componente geral é constituída por cerca de 336 mil euros provenientes de Ministério da Culturaaproximadamente 800 mil Ministério da Educação E um milhão e meio de MIUR. Na atividade de manutenção, que diz respeito a um edifício propriedade do município, encontrámos algum apoio do atual presidente da Câmara de Milão, mas ele foi o primeiro…

Continuemos esta análise: E os custos?

O aluguel é o principal item de custo. Tão alto que estamos a considerar a oportunidade de construir o nosso próprio armazém, a 50 quilómetros de Milão, com o apoio dos bancos neste desafio. Lembre-se que temos 24 mil ativos, dos quais divulgamos apenas 8%. São activos que não podem ser capitalizados porque não podem ser vendidos, claro… Entretanto, estamos a racionalizar os espaços interiores existentes, e também porque estamos a planear uma colecção de estudo com 8.000 objectos que poderão ser visitados, quando estiverem em pleno funcionamento. , sob demanda com visitas guiadas. Depois temos os custos com pessoal, 160 funcionários, dos quais 100 a tempo inteiro, mesmo que utilizemos amplamente o formato de contrato de plantão, cerca de 60 colegas são contratados em regime permanente mas sem qualquer obrigação de presença. No geral, o custo com pessoal é de 5,6 milhões.

Mas qual é o custo de organizar exposições e promover as características do museu?

Temos um escritório de “Exhibition Design”, dedicado a desenhar sempre novas formas de ser atraente. É preciso habilidade, mas o mercado reage. Alguns problemas surgem das regulamentações, podemos ter milhares de milhões de visitantes, mas temos milhares de milhões de regras. Mas enfrentamos o nosso desafio e vencemo-lo através dos serviços. Os visitantes vêm aqui porque é um lugar bonito para se visitar. Por isso, temos muito cuidado na seleção dos recursos humanos dos quais tudo depende.

Com estas introduções chegamos ao cerne da questão: você é um museu, mas tem que falar de ciência e tecnologia, duas coisas que são interessantes porque mudam e, portanto, nunca permanecem constantes. Um desafio que contém contradição!

Este desafio está no ADN do museu. Nosso fundador Guido Uccelli foi um empresário humanitário de muito sucesso que em 1958, depois de uma fase muito longa e cansativa, conseguiu abrir este museu que ele descreveu como o Museu do Devir do Mundo… Se ele disse isso em 1958 é por isso podemos dizer isso hoje e podemos dizê-lo! Então somos um museu, sim, mas também contamos a história das mudanças, e para isso nos transformamos periódica e profundamente.

Então você não é mais um simples museu…

Hoje nunca fomos menos. Somos também um comunicador, um informante, sobre o que poderíamos definir como cidadania científica, como sugere uma das nossas ilustres colaboradoras, Barbara Galafoti, que sempre acompanhou as questões científicas na cultura. No desenvolvimento da sociedade actual tal como a vemos e vivemos, o cidadão deve ter uma compreensão completa dos caminhos seguidos pela investigação científica e tecnológica. E tente entender se somos capazes de absorver tantas mudanças. Aqui, os museus hoje não são mais locais de conhecimento, mas de compreensão. A compreensão vem por meio de jornadas de longo prazo. Através do nosso trabalho, que significa organizar grandes espaços onde se explicam grandes coisas, com as nossas exposições temporárias mas também com exposições permanentes, que se desenvolvem a cada 5-8 anos – talvez com excepção da exposição dedicada a Leonardo – oferecemos estes caminhos. Claro que a história da investigação não muda, mas muda a forma como ela é contada, por isso a principal ferramenta do museu é também a interação e toda a lógica de comunicação que conta a história.

E se, além dos números, você descrevesse suas estratégias de negócios?

Gosto de simbolizá-los com uma mesinha de 4 pés. A primeira é a capacidade de exposição, que é alimentada por objetos interativos e exclusivos e design de exposições; A segunda etapa é a educação, onde somos reconhecidos pela nossa excelência, nossos laboratórios são de classe mundial, e sim: mesmo que tenhamos um pouco de inveja, temos 14 deles. A terceira parada é a parte artística do museu. A arte te atrai no estômago, te emociona e te ajuda no processo de mudança para novas ideias. Penso sempre no “Conhece-te” de Thales, um dos Sete Sábios de Tebas: é um valor fundacional, tendo em conta que aqui passam 5.000 grupos escolares todos os anos, com 10.000 professores, e formamos 600 professores por ano. ..A arte ajuda, também temos convênio com conservatórios de Milão, e vários outros… A quarta parada é tudo que nos remete ao contemporâneo. Por exemplo a secção sobre física de partículas, mas também o eléctrico centenário que mostramos como era e ainda é, porque 7 ou 8 eléctricos deste modelo ainda estão em serviço em Milão!

Dê-nos um exemplo de uma atividade educativa que corre grande risco de tédio na era da atenção dos peixinhos dourados, onde as redes sociais tendem a esmagar-nos a todos…

Por exemplo, estamos a preparar uma importante trilha sobre o tema da água, que é essencial para a qualidade de vida e para a própria vida, mas também um recurso essencial para os processos industriais. Entre outras coisas, nesta seção explicamos o revolucionário sistema industrial do Grupo Arvedi, que produz aço em uma linha de 180 metros em vez dos 1000 metros exigidos pela tecnologia convencional, o que envolve economizar metade da água consumida antes. Enriquecemos a seção com a obra de Kenjiro Azuma, uma de suas famosas obras. Você sabe por quê? Se você olhar as fotos, notará que essas gotas se caracterizam pela presença de furos, sejam eles regulares ou irregulares. Os primeiros são valores de vida e os segundos representam os acontecimentos que nos acontecem.

Você é capaz de empurrar o museu para fora de seus muros na mídia?

Um buscador puro nem sempre sabe como se comunicar. Temos feito um trabalho meticuloso nesse sentido, também com base em importantes experiências estrangeiras como o British Science Media Centre, 80 editores que produzem constantemente análises aprofundadas sobre os últimos temas científicos, apoiados por ilustres especialistas, e comentários. e discussões. Pedimos a todas as 13 instituições científicas italianas que se juntassem ao “Fatti per Understanding”: este é o nome do nosso portal, escolhemo-lo porque os humanos foram criados para compreender, mas para compreender precisamos de factos… Os jornalistas científicos do nosso portal escrevem artigos sobre temas polêmicos e coordenar grupos de comentaristas científicos de alto nível. Tudo isto é dirigido tanto aos nossos visitantes como aos utilizadores da web, e o site tem mais utilizadores do que o número de pessoas que realmente visitam o museu… e permite-nos ser uma ferramenta multidimensional de mídia e comunicação.

Em tudo isto, há espaço para trabalhar também no estrangeiro?

Estamos entre os cinco fundadores de um centro de investigação que reúne os mais importantes museus de ciência da Europa, incluindo Londres, Paris, Munique e Varsóvia. Reunimo-nos periodicamente e trabalhamos juntos para desenvolver a ideia de que a cultura pode criar pontes entre os povos…