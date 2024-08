“Minhas malas, um abraço enquanto estou doente”

Uma ideia que nasce da sua experiência como paciente oncológica em tratamento de cancro da mama no Hospital Papa Giovanni XXIII de Bérgamo. Um presente para fazer com que as mulheres que sofrem de doenças se sintam menos sozinhas. «Sacos para flat farfalle» é um projeto Daniela Lorrara, 50, de Torre Boldonque cria bolsas de drenagem costuradas à mão, pintadas à mão e personalizadas, que são doadas a pacientes com câncer nos hospitais de Bérgamo e Serati que são submetidos a mastectomias radicais sem reconstrução. “Abraçar – Daniela define –. Uma ideia feita com o coração para ser recebida num momento delicado.”

«Também estou plana bilateralmente (ou seja, sem reconstrução mamária após cirurgia oncológica) e tenho este projeto muito próximo do meu coração – continua o criador -. Estou trabalhando para, com sorte, divulgá-lo para o maior número de pessoas possível e doá-lo para aqueles que sofrem com o que passei.” A equipe que faz as “bolsas” inclui Daniela e sua mãe Patti. Daniela pinta as sacolas. Patti, uma costureira profissional, costura-os.

O objetivo da “Farfalle Flat Bags” é “não deixar as mulheres nesta jornada sozinhas e fazê-las sentir que têm uma amiguinha ao seu lado”. “Sempre adorei desenhar. Agora desenho em tecido e procuro colorir e decorar essas bolsas para que fiquem coloridas, atraentes e convenientes. Às vezes também escrevo citações motivacionais. “Cada bolsa mede aproximadamente 27-28 x 30 cm com alça de aproximadamente 110-130 cm, é embalada em sacos transparentes e vem acompanhada de uma carta de agradecimento e explicação do projeto”, explica Daniela. O objetivo da Farfalle Flat Bags é “não deixar as mulheres sozinhas nessa jornada e fazer com que elas sintam que têm uma amiguinha ao seu lado”. READ O coração não está no controle? No entanto, a ciência diz o contrário

Comunidade social