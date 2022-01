Descobriu no Tibete a maior begônia do mundo, com mais de três metros e meio de altura

Sua altura é de mais de três metros e meio, e sua largura é de mais de dois metros. Estamos falando da maior begônia do mundo descoberta no Tibete por uma equipe de pesquisadores. A planta extraordinariamente grande foi destaque na comunidade científica nas páginas do jornal PhytoKeys.

Para identificar novas espécies, o Begônia Gigantica, era um time Daiki Tian subordinar Centro de Pesquisa em Ciências Vegetais de Xangai Shenshan, que revelou alguns espécimes recordes (não apenas um) na província de medog, no Tibete, uma área rica em begônias. Após analisar suas características morfológicas, comparando-o com outras espécies, e após realizar as análises necessárias, a equipe estabeleceu que se trata de uma espécie até então desconhecida dessas plantas. Os pesquisadores combinaram duas das flores mais altas para medir. Um deles tinha 3,6 m de altura e a parte mais grossa do tronco tinha cerca de 12 cm de diâmetro.

Os cientistas explicam que a begônia gigante cresce em encostas sob florestas ao longo de riachos a uma altitude de 450-1400 metros. Esses tipos É encontrada fragmentariamente no sul do Tibete e, Em segundo lugar Classificação da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), É considerado em perigo. O espécime coletado no Herbário Chenshan foi seco e a equipe iniciou o procedimento de solicitação do Livro de Registros do Guinness para este espécime.