Sua própria dieta após cobiça

Jerry Scotty se recuperou da Covid e perdeu cerca de 11 quilos. Como você se mantém em forma? Aqui estão os segredos de sua dieta.

História do Jerry Scotty Com a Covid não é dos mais felizes, nós sabemos. O maestro foi muito ruim no ano passado, mais ou menos na mesma época, e hoje ele revive aqueles momentos ruins contando como ele saiu e como passou. Seja do tamanho certo depois de. Hoje Jerry está em grande forma e foi revelado em Segredos de sua dieta E o que ele come depois que perde bem? 11 pimentas quentes. Vamos descobrir o que o maestro disse.

Jerry Scotty e a Dieta: ‘Eu removi a carne’

A experiência da Covid foi muito pesada Jerry Scotty, um apresentador querido pelos telespectadores italianos de vários programas ao longo de sua longa história na televisão, que se viu após receber alta do hospital perdido e perdeu 11 quilos. Então, ele teve que lentamente recuperar sua vida e começar a comer direito de novo, aderindo ao novo Dietas e refeições. Vamos ver como Jerry se alimenta hoje.

Leia também->Hoje na casa da Tessa para a receita do Cotto e Ate

como ele disse Corriere della SeraScotty não segue uma dieta rígida ou dieta, ele simplesmente ajusta sua dieta e tenta não esticar demais: “Eu não tenho nenhum distúrbio relacionado à alimentação: Eu sou um bom garfo, mas não estou exagerando. E tenho alguns segredos saudáveis: Em maio, mês de Nossa Senhora, faço uma folha como minha mãe me incutiu. Desisto de vinho, bebidas e aperitivos e perco 5-6 quilos.“Aveia, minestrone, vegetais … em suma, uma dieta vegetarianoO que Jerry decidiu seguir depois de deixar o hospital.

Leia também->Alessandro Borghese, com medo do dentista? Mensagem ‘irritante’

“Segui uma dieta vegetariana.“- A explicação de Mosul para o mensageiro-“Foi a segunda vez na minha vida: a primeira foi durante o lockdown de 2020, quando não nos tocamos com meu companheiro e filho Eduardo por 40 dias, até a Páscoa. Agora eu defino as quantidades: Uma vez por semana, frango, peixe, ovos, raramente vermelhos. para mim isso Eu tenho pressão alta É melhor assim.“