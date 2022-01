O que comer para ajudar a diminuir o colesterol alto, reduzindo todos os riscos associados a esta condição

O colesterol é uma daquelas doenças que apresentam alto risco para o desenvolvimento de outras doenças. Na verdade, muitas vezes falamos sobre as consequências que podem surgir de exceder colesterol No Sangue. Vamos ver, no entanto, no que realmente consiste e o quanto isso afeta nossa saúde. O colesterol é um membro da família dos lipídios que contribui para a formação da membrana celular. Pode ser produzida pelo corpo, mas também é introduzida através dos alimentos. Portanto, é claro que, nas quantidades certas, é indispensável para a formação celular. Portanto, começa a representar um problema quando se acumula em sangue em quantidades excessivas.

Com o tempo, esse acúmulo excessivo se instala nas paredes das artérias, fazendo com que elas engrossem e enrijeçam. Essa degeneração leva a outra patologia chamada aterosclerose, que é uma das principais causas de morte.

Além disso, se a situação progredir ainda mais, mesmo o aparecimento de placas que obstruem o fluxo sanguíneo normal, pode levar a ataques cardíacos e ataque cerebral. Portanto, vamos ver o que comemos para ajudar a diminuir o colesterol alto e reduzir todos os riscos associados a essa condição.

Como reduzir o colesterol alto com nutrição

Como mostrado, o colesterol pode ser produzido pelo corpo, mas também entra por meio dos alimentos. Portanto, é aconselhável manter este último sob controle para tentar reduzir e reduzir o risco relacionadas com a patologia em questão. Na verdade, alguns alimentos ajudam a reduzir os valores do chamado colesterol ruim. Trata-se, em particular, de legumes, grãos e vegetais. Em caso de colesterol alto, recomenda-se comer grãos inteiros e leguminosas 2 a 4 vezes por semana. Além disso, não devem faltar: 2/3 porções de vegetais e 2 porções de frutas por dia. Assim, o consumo de peixe é necessário pelo menos 2/3 vezes por semana, devido ao tipo de gordura que contém.

Porém, não é recomendável consumir moluscos e crustáceos, em qualquer caso, no máximo uma vez por semana. Graças ao seu alto teor de fibras, os vegetais também ajudam a reduzir a absorção do colesterol no intestino. Por fim, os tipos favoritos de culinária são grelhados, assados ​​e no vapor.

O que comer para ajudar a diminuir o colesterol alto, reduzindo todos os riscos associados a esta condição

Chegamos ao conselho sobre a carne, que não deve ser totalmente excluída da dieta de quem sofre de colesterol alto. Mais do que qualquer outra coisa, os cortes magros devem ser preferidos. Para limitar, no entanto, quase inteiramente: salsichas, queijo e ovos, ricos em gordura, aumentam os níveis de colesterol. Além disso, o leite desnatado total ou parcialmente deve ser preferido ao leite integral.

Da mesma forma, óleos vegetais ou azeite de oliva extra virgem devem ser preferidos à manteiga, banha e banha. Isso ocorre porque as gorduras saturadas de origem animal causam altos níveis de colesterol no sangue. Ao contrário, as plantas insaturadas de origem vegetal o reduzem. Em última análise, o controle nutricional é essencial para manter certas doenças sob controle e interromper os graves riscos associados a elas.