Problemas de saúde e doença de Alessandra Celentano: “o médico pôs as mãos nos cabelos”

O rosto icônico deamigos Alessandra Celentano é a guru mais falada do talento: Seu método de ensino rígido e suas muitas críticas às vezes representavam um ataque aos alunos Marque-o e faça-o ocupar um papel de destaque na forma de Maria de Filippi. Porém, a polêmica professora de balé, de profissão invejável, tem de fato assistido aos mais importantes teatros do mundo em cooperação com artistas internacionais exclusivos, no passado teve graves problemas de saúde que a obrigaram a duas cirurgias.

Alessandra Celentano: “Eu disse meus dentes”

Em uma entrevista recente com Ok saúde e bem-estar Alessandra revelou o quanto era dançar e uma paixão por ela, Noivado, mas também muito sacrifício, foi correspondido pelos muitos sentimentos inestimáveis ​​que ele sentiu. Celentano então disse que para Durante anos ela sentiu fortes dores nos pés, mas era uma bailarina no auge da carreira Ela ignorou o mal-estar até ficar mais forte e quase a impediu de dançar.

“Meus dentes gritaram, calcei os sapatos e dancei como se nada tivesse acontecido. Convencido de que mais cedo ou mais tarde essa dor foiEu não sabia como dar um nome exato, Ele vai desaparecer. Na verdade, em vez de me abandonar, piorou com o tempo … ” A sobrinha de Mulilato admitiu que em um ponto Perceba que ele deve fazer algo: “ … No momento em que pendurei meu tutu para me dedicar ao ensino, a articulação estava começando a “congelar”. E quanto à rigidez, a ponto de não conseguir mais me mover facilmente. “

Alessandra Celentano: “Não aguentava tanto”

Quando a situação se deteriorou, mesmo que agora seja apenas destinada ao ensino Alessandra Celentano decidiu recorrer a um especialista Quem a diagnosticou com síndrome de hálux valgo:Depois que ele me fez um raio-x e colocou as mãos no meu cabelo, ele me diagnosticou com a síndrome do pé rígido. “

O único tratamento possível era submeter-se Duas intervenções para estabilizar a articulação metatarsofalangeana, processo que permitiu o retorno à docência:A qualidade da minha vida hoje No entanto, melhorou significativamente, considerando sua gravidade Pela situação em que estava, não serei mais capaz de obter os pés em que estava antes. “