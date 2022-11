O salão de mármore estava cheio

Foi realizada no sábado no Salão de Mármore do Palazzo di Città, o Prêmio Internacional da Escola de Medicina de Salerno, agora em sua 23ª edição, o evento está associado ao Prêmio IMC Salerno que coincide com a festa da padroeira, Santa Caterina Alessandrina, antiga protetora da Schola Salernitana. “Foi uma honra participar como vice-prefeito no prestigioso prêmio internacional da Faculdade de Medicina de Salerno – disse o vice-prefeito Baki Memoli Quem supervisionou a iniciativa – como Sócrates observa: Só existe um bem, e esse é o conhecimento. E apenas um mal é a ignorância. A cultura tem um valor tremendo. É uma riqueza real que se compreende na plenitude semântica do termo.

O evento foi organizado pela Uniposms-Nuova Scuola Medica Salernitana que concedeu o Prêmio Internacional da Faculdade de Medicina de Salernitana ao jornalista da Rai Michele Mirabella pelo jornalismo científico e ao diretor do Giffoni Film Festival Claudio Cubitossi pela cultura. No entanto, os prêmios científicos premiarão duas mulheres que receberão o ‘Prêmio Trottola’: pela cirurgia da professora Daniela Andrina Terebelle, do Instituto Gemelli, em Roma, e pela pesquisa da professora Anna Sabino, da Caldioli, em Turim. O Lumen et Magister Lifetime Achievement Awards será concedido ao Professor Felice Eugenio Agro do Biomedical Campus em Roma, ao Professor Nicolino Valerio Dorello da Columbia University (EUA) pela pesquisa e ao Professor Alfonso Amaury do Pascal Institute of Naples for Surgery. A interesse dos presentes, também foi confeccionado o manto para os quatro novos jovens membros do Colégio Médico de Salerno, ao que se seguiu a entrega do Gran Croci al Merìto a eminentes personalidades de nossas terras distinguidas nos campos da pesquisa, medicina e arte.