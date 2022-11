Quantas estrelas tem o universo? A ciência revela o número

Estrelas preenchem o universo em uma quantidade difícil de quantificar: vamos ver como cientistas e astrônomos abordam esse tema

o estrelas milhões milhões Números impressionantes Eles nos atacam com o simples pensamento de contar as estrelas do universo. É absolutamente impossível Determine o número exato. Também consideramos que quase todas as estrelas nascidas ainda estão vivas, e algumas se tornaram buracos negros ou estrelas de nêutrons de proporções infinitesimais.

Sabemos que quem tem ciclo de vida mais longo eles são aqueles pequeno bloco, Enquanto as de grande massa são muito pequenas e têm vida curta. E lá‘Universo ainda pequena e céu estrelado. Mas se não for possível contar, podemos considerar fazer uma aproximação medindo a tendência na taxa de formação de estrelas em escala cósmica.

Estrelas: cálculos e estimativas de astrônomos

o cientistas de astronomia Quem estuda cientificamente e contempla o universo, Eles podem especificar Quantas novas estrelas nascem a cada ano em função do tempo? Através disso Apreciação Pode-se estabelecer que há 11 bilhões de anos houve uma espécie de “pico de fertilidade” Durou quase dois bilhões de anos. Neste período de tempo difícil de imaginar, cerca de metade do número de aglomerados de estrelas que podemos observar hoje foram produzidos.

Houve um declínio significativo desde então, e as galáxias tornaram-se menos eficientes na conversão de gás em massa estelar. Mas o número estimado de estrelas só pode indicaro universo como o conhecemos E podemos notar isso. esta parte calculado quando Diâmetro quem sobre 93 bilhões de anos-luz de distância. Para comparação, uma galáxia típica mede cerca de 30.000 anos-luz de diâmetro e até a nossa própria Via Láctea, tem 100.000 anos-luz de diâmetro.

o Educação Venha assumir que por aíuniverso visível talvez lá 100 bilhões de galáxias. Aqui variamos de galáxias anãs, que podem conter 10 milhões de estrelas, a galáxias gigantes, que podem conter pelo menos 1.000 bilhões. Estudos recentes estimam que o número estrelas existe dentrouniverso visível 300 mil trilhões.

estimativas pelo menos aproximado Atrás Todas as galáxias são diferentes E o número muda constantemente, mas ainda é interessante tentar calcular estrelas do universo. Se considerarmos a olho nu podemos ver cerca de 4 mil e com i telescópios espaciais Você pode ver cerca de 50 bilhões de galáxias, quantas galáxias invisíveis?