Caro Billing, visite seu médico de família à luz de velas. “Na manobra esqueceram-se de nós: aqui está o nosso protesto”

Visitas à luz de velas para denunciar o esquecimento do governo. Porque a manobra – como dizem – esqueceu-se deles, dos médicos de família, que não vão receber qualquer tipo de assistência para fazer face ao aumento dos custos, devido aos preços elevados da energia e à inflação elevada. “Pedimos para sermos considerados iguais O negócio ou alguns Educação profissionais – explicou Silvestre meu silêncio (foto abaixo), Secretário Nacional da Federação dos Médicos Generalistas (Fimmg) – Assim conseguimos ajuda com os custos de energia e matérias-primas que pagamos nas nossas cirurgias. Em comparação com outras categorias de profissionais que ajustam preços de acordo com os custos incorridos, nosso grupo é Serviços em geral Organizado por acordo com serviço Nacional de SaúdeScotty especifica então que “no caso de não renovação do contrato, que foi bloqueado em 2018, temos renda fixa 4 anos atrás, mas os custos são muito recentes. No entanto, o problema é completamente ignorado. Somos empresas éticas, sociais e de utilidade pública que não produzem à margem”. A vigília da Fimmg acontecerá “em determinados horários e por algumas semanas”, durante as quais “velas acenderão nossos estúdios. Uma forma de relembrar os nossos pedidos às instituições e também de explicar aos doentes desconfortável afiliado profissionaisele explicou meu silêncio.

Nos últimos dias, o setor saúde rejeitou o orçamento do governo de Meloni que, para este setor – apoiado unanimemente por médicos, hospitais e sindicatos – não garante recursos suficientes, colocando em risco a estabilidade do sistema de saúde, que já sofre severamente com a escassez de médicos e enfermeiros. Patrocinado pelos jalecos, o último projeto de lei orçamentária deveria ter trazido uma lufada de ar fresco à saúde pública, mas segundo os números divulgados, dizem eles, não foi bem assim. Atribuir 1,4 mil milhões de euros para lidar com o contribuinte Faturas dentro Hospitais E a Instalações de saúde É um sinal da preocupação do governo com solicitações de foram feitos, mas só podem fazer parte do financiamento da saúde “porque” esse dinheiro só daria para cobrir Faturas”, explica o presidente da Federação Italiana de Empresas de Saúde e Hospitais melhorar. Mais é necessário. Recursos totais alocados para Assistência médicaos 2 mil milhões de euros adicionais previstos para 2023, sublinha o presidente fiasu“, até agora não é suficiente para preencher a definição decimal Do setor: Itália, em termos de Fontespermaneceu constantemente mais baixo do que muitos outros países europeus E esses bilhões são usados ​​especificamente para pagamento Faturas Ei custos de inflação Mantendo assim os cuidados de saúde nos mesmos níveis anos anterioresMas não para progredir. Em vez disso, é necessário retornar ssn No coração da política pública”. FontesNo entanto, Vyasu também pergunta intervenções legislativo Isso desbloqueia o teto de gastos percebido do funcionário que foi interrompido em 2004, para poder contratar no corredor os doutoresmesmo especialistas, enfermeiras E a funcionários.

Com base na guerra então Sindicatos os doutores, veterinários e diretores de saúde, que estão falando sobre o NHS ser rebaixado para o status de ‘doente terminal’ e já declararam estado de agitação. na saúde 2023E denunciaram: “Certamente mais recursos estão sendo alocados, mas para projetos de lei, vacinas e antidrogas Doença do coronavírus, não para serviços e pessoal. Até a prometida indenização aos médicos Sala de emergência Diferido para 2024. Nenhum para o contrato de trabalho 2019-2021 e nenhum financiamento para o contrato 2022-2024.” lá Assistência médica Publicar “Ainda está fora das prioridades do país”, acrescentou. Nino CartabellottaPresidente da Fundação Gimbe, enquanto era Presidente da Federação das Sociedades Médicas (Fnomceo), Filippo Agnelli, define os recursos como insuficientes e pede que o valor de 2 bilhões destinado seja integralmente vinculado ao aumento dos salários de médicos e profissionais de saúde, para tornar a profissão mais atrativa. As críticas também se dirigem aos escassos recursos alocados ao setor CGIL E por diferentes políticos. “Falta dinheiro para a saúde: pelo menos 6 bilhões de imediato, para melhorar os salários de médicos e enfermeiros, e 37 bilhões de Mês que vem da Europa Maria Elena Bosque (FIFA italiana). varredura de posição Beatrice Lorenzen (Pd), segundo o qual a direita “abandonou o investimento dos poucos que existem onde são mais necessários, ou seja, em receitas e a anuidades e os cuidados de saúde em perigo de colapso.” Ele também ataca a manobra “saudável”. mariolina o grande castelo (M5S): “Com Contagem 2 Durante a pandemia, investimos 13 mil milhões de euros e prevemos investir mais 17 mil milhões bandeira. Resumindo, é um comentário mariastella Gilmini (Acção), “Atribuir dois mil milhões de euros apenas aos cuidados de saúde significa não cuidar de quem cuida de nós.”