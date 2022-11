Festival de Ciências, Vittorio Bo: “Criamos pontes perfeitas entre arte e ciência”

Funciona até amanhã, domingo, 27 de novembro 17 edição de Festival de Ciências. O Auditório Parco della Musica em Roma recebe a edição de novembro com o tema: explorar. Uma edição dedicada “às explorações físicas e mentais da realidade que nos rodeia, e às pesquisas que levaram a grandes descobertas científicas e mudaram a forma como olhamos para o mundo”.

Uma edição totalmente revivida que trata de temas muito quentes, como “Pandemia, mudanças climáticas e crises ambientaisMostra com mais clareza como são necessários novos olhares para o presente e novas visões para o futuro. Vencedor paiA editora e diretora do festival afirmou: “O regresso à presença sem dúvida registou números importantes que naturalmente vão aumentando, visto que os últimos dois dias se realizam aos fins-de-semana”.

Para explorá-la não basta apenas estudar, mas também é preciso saber ouvir, reconhecer os próprios defeitos, questionar o que se tem por certo e ser crítico com as próprias ideias. Só assim os exploradores podem ser expostos a novos cenários e encontrar novas soluções para os problemas.

o programa

Cinco áreas temáticas sobre O Festival: Espaços, Comunidade, Vidas, Mentes e o Futuro.

Nesses “ambientes” sucedem-se conferências e palestras de estudiosos, jornalistas e intelectuais de renome internacional. Uma abordagem multidisciplinar e transversal distingue Festival de Ciências de Roma tornando-se um fenômeno social muito apreciado pelos estudantes, mas também por homens e mulheres adultos.

E conta-nos com particular interesse a participação de estudantes e jovens paiCertamente há um grande desejo de encontro por parte dos jovens, mas a qualidade das perguntas que fazem e a participação que dão nas iniciativas é um sintoma do grande interesse e do sincero desejo de participar.

iniciativas de domingo

A programação do dia de encerramento do festival é densa e repleta de encontros que abrangem diversas disciplinas. “Amanhã, ao meio-dia, haverá uma conferência muito interessante, a meio caminho entre a ciência e a arte”, continua Poe.Samir Zaki O neurocientista da University College London e fundador da Neuroscience, contará como a ciência cognitiva fez avanços significativos nos mecanismos envolvidos na experiência estética. Imaginemos criar uma ponte entre a arte e a ciência “- conta-nos Vittorio Bo -” às 17:00 Paulo Zeleny Matemático, ensaísta e acadêmico com a participação do jornalista Silvia Bencivilidiscutirá o diálogo ininterrupto entre o discreto e o contínuo, que deve ser encarado como o esteio inevitável de nossa razão.

Organizadores e parceiros

Produzido por Musica per Roma, co-projetado por Codice Edizioni.

Promovido pela Roma Capitale – Ministério da Cultura e realizado em conjunto com a ASI – Agência Espacial Italiana e INFN – Instituto Nacional de Física Nuclear.

Entre os muitos parceiros científicos, orgulha-se de ter o Centro Euro-Mediterrânico para as Alterações Climáticas, CNR – Conselho Nacional de Investigação, ENEA – Agência Nacional para as Novas Tecnologias, Energia e Desenvolvimento Económico Sustentável.

Os parceiros culturais são Fablab for Children, Fondazione Sylva, G.Eco, Ludo Labo, GAME Science Research Centre, Multiversi, Parallelozero, SMAILE, Technotown e Assipod – Associação Italiana de Podcast. Com a participação das Bibliotecas de Roma, Bioparco de Roma, Município II – Metropolitano de Roma, Universidade Sapienza de Roma, Região do Lácio. Mas também com Aeroporti di Roma, Autostrade per l’Italia, ENAV, ENEL, Leonardo e o patrocinador Zurich. Parceria com a Radio3 Scienza confirmada.

edição 2023

O gerente Bo nos presenteia com algumas crianças pequenas Fique ligado Na próxima edição, “no próximo ano voltaremos a abril, período que sempre nos caracterizou antes da pandemia. A edição decorrerá de 17 a 23 de abril e terá como tema a “fantasia”.

