Casos não notificados. A máscara é necessária como a quarta dose »- Corriere.it

A partir de Margaret Diback

“Não precisa se preocupar, mas continuamos a manter um certo grau de interesse o tempo todo. Muito mais tampões nas casas, em maior número.”

Esses vírus nos acostumaram a uma situação volátil. Duas semanas após o desembarque, A.J novo aumento . É o caso desta vez também? Nesta semana, os números totais foram fornecidos por assistindo Eles subiram 10% em relação aos sete dias anteriores. A maior taxa de infecção foi registrada na terça-feira, 22 de novembro, com mais de 50 mil casos. No entanto, o prazo semanal de publicação não nos permitiu esclarecer de imediato novo pico ».

O que se pode esperar? “A incidência semanal é sempre muito alta, com cerca de 380 novos positivos por 100.000 habitantes, e em certas regiões há frequências muito mais altas. É muito razoável que Novas infecções não são relatadas e não em todos os lugares com a mesma margem de erro, dada a disponibilidade de swabs rápidos que devem ser colhidos em casa sem a intervenção dos profissionais de saúde ».

A reinfecção é frequente? «Sim, cerca de 20%. Eles sugerem que as pessoas que já contraíram a doença têm pouca proteção, menos ainda do que as vacinadas.

A vacina continua sendo a número um mesmo em uma fase descendente como a que acabou de passar?



“Deve ser considerado uma prioridade e todas as pessoas com mais de 60 anos devem usar um segundo reforço. As evidências agora consolidadas de que a proteção contra infecções agora é limitada, embora fosse alta contra os vírus que circulavam na época do desenvolvimento da vacina. Portanto, mesmo os vacinados não estão completamente imunes. Lembre-se disso ao avaliar se deve ou não tomar outra dose. A resposta é sim, claro.”