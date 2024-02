Dia da Mulher na Ciência: Um encontro duplo com a física teórica Giulia Sensiti

GROSSETO – Todo mês de fevereiro, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, estabelecido pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015, é celebrado não apenas para ajudar a reconhecer o papel essencial que as mulheres e meninas desempenharam e continuam a desempenhar na ciência, mas também promover o pleno acesso à ciência.Igualdade de participação na ciência para mulheres e meninas.

E assim por diante Museu de História Natural de Maremmaadministrado pela Fundação Cultural Grosseto e Biblioteca Municipal “Gaetano Badi” em Massa Marittima Juntos organizaram um dia dedicado ao tema com a participação de um jovem e promissor cientista da física teórica Julia Sensiti Que falará sobre sistemas complexos. A data é sexta-feira, 16 de fevereiro: pela manhã, a médica se reunirá com os alunos da Escola Secundária de Massa Marittima no prédio da Biblioteca Municipal de Massetana, e à tarde, às 17h, será convidada do Natural Museu Histórico de Massetana. Maremma. A entrada no evento é gratuita.

“O que as cidades, os formigueiros, as comunidades, as epidemias, os fenómenos meteorológicos, os bandos de pássaros, as redes sociais, os ecossistemas e os cérebros têm em comum? – Dr. Sensiti nos pergunta. Todos são sistemas complexos. São exemplos em que uma combinação de muitos elementos interagindo entre si de forma não trivial produz um fenômeno global, observável de fora, um fenômeno que não poderia ter sido previsto a priori, e que depende não apenas das características dos indivíduos , mas em como eles interagem como um todo. Um sistema complexo não pode ser compreendido observando os seus elementos individuais; devemos recuar e observá-lo na sua totalidade. Muitos fenômenos se enquadram nesta categoria, razão pela qual o estudo de sistemas complexos é interdisciplinar e inclui física, matemática, biologia, ecologia, ciências sociais, história, ciência da computação e muito mais.

“Para que a ciência se estabeleça como cultura, a população deve estar consciente do que é a ciência e de como a ciência e a cultura estão interligadas”, escreve Giorgio Parisi (Prêmio Nobel de Física de Sistemas Complexos em 2021). No seu desenvolvimento histórico e nas suas práticas contemporâneas. “Precisamos explicar de uma forma não mágica o que os cientistas vivos fazem e quais são os desafios atuais”.

Nestes dois encontros falaremos sobre os mecanismos fundamentais dos sistemas complexos e tentaremos ver alguns dos fenómenos que vivenciamos todos os dias de um ponto de vista diferente, estudando em particular as epidemias, a difusão de informação e os ecossistemas. Será uma oportunidade para refletir sobre o método científico, a imprevisibilidade de alguns sistemas e a importância do ceticismo e da abertura a novas ideias.

“Há três anos participamos do Dia das Meninas e Mulheres na Ciência – afirma Assessora de Cultura e Educação de Massa Marittima Irene Marconi E Roberta Piraccioli, Responsável pelo setor de política cultural – em colaboração com o Istituto Superiore di Massa Marittima com o objetivo de difundir a cultura científica entre os jovens do nosso território. Partilhar a iniciativa com o Museu de História Natural de Maremma representa uma mais-valia porque desta forma abre caminho à participação de um público mais vasto.”

«Estamos muito felizes em partilhar a organização deste dia com o Município de Massa Marittima – explica o Diretor do Museu de História Natural Andrea Sforzi – Como meio de comunicação com outras instituições locais. Difundir a cultura científica é uma das missões do nosso museu, envolver as crianças em temas que as aproximem da ciência e pensar sobre temas, como os de sistemas complexos, que repercutem em muitos aspectos da vida quotidiana. vida.”

Giulia Sensiti formou-se em física teórica na Universidade de Florença: de 2015 a 2018 trabalhou no Centro de Estudos de Dinâmica Complexa da mesma universidade e obteve o doutorado em engenharia da informação. De 2018 a 2019 foi convidada do Centro Europeu Universidade e de 2019 a 2023 participou de pesquisas na Fundação Bruno Kessler. Atualmente é consultor do Centro de Física Teórica de Marselha.

Relate seu evento gratuitamente +