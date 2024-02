Não tenho medo da retenção hídrica: desde que comecei a tomar todos os dias, ela desapareceu sem esforço ou sacrifício

Como combater a retenção de água à mesa simplesmente introduzindo este alimento na nossa alimentação.

Nós todos sabemos isso O corpo humano consiste principalmente de águaEstima-se que os humanos adultos tenham sido treinados para… 60% águaEsta é uma taxa que pode ser mais elevada nas crianças pequenas e nos recém-nascidos, mas é mais baixa nos idosos. Depois, há fatores que podem causar diferença na composição corporal e, consequentemente, na porcentagem de água no corpo.Além da idade, há o peso, o nível de hidratação e a composição corporal.

mas, A água é essencial para todas as funções vitais do corpo humanoDo funcionamento dos órgãos ao transporte de oxigênio e nutrientes, da regulação da temperatura corporal à lubrificação dos tecidos. É por isso que manter o equilíbrio hídrico adequado no corpo é essencial para o bem-estar geral e a saúde do corpo.

Para se manter hidratado, antes de mais nada, É necessário beberDe acordo com orientação de médicos e nutricionistas, a quantidade diária recomendada Pelo menos 2 litros de águaO que pode variar de acordo com seus hábitos, por exemplo, um atleta que tende a perder mais líquidos durante o treino terá que repor mais água.

No entanto,Excesso de água no corpo Ele disse que nem sempre é uma coisa boa, na verdade existe um fenômeno Retenção de águaO corpo retém muito líquido nos tecidos, o que pode causar inchaço e aumento gradual de peso.

O que é retenção de água

lá Retenção de água Não depende de quanto você bebe, pelo contrário, beber água é uma forma de combatê-la, mas sim da forma como o corpo começa a reter líquidos, e os motivos podem variar. Isto pode depender de desequilíbrios hormonais, que tendem a afetar particularmente as mulheres durante a menstruação, gravidez ou menopausa. Depois, há doenças que levam à retenção de água, como insuficiência renal ou doença hepática.

Finalmente, pode ser retenção de água Também ocorre devido a maus hábitos de vida ou hábitos alimentarescomo consumir muito sal ou seguir um estilo de vida muito sedentário sem complementar com atividade física.

O que comer para combater a retenção de água?

Bom saber Existe uma relação direta entre retenção de água e nutriçãoPortanto, é possível tentar resolver o problema mudando a alimentação. Primeiras coisas Introduza ou combine frutas e vegetais Porque é uma fonte de água e fibras que ajuda o corpo a se purificar e a se livrar de seus resíduos.

Mas para realmente combater a retenção de água, o que nunca devemos perder de vista é uma coisa Uma fonte de potássioComo bananas, legumes secos e vegetais de folhas verdes, também é parcialmente encontrado em peixes e frango. Na verdade, o potássio é um micronutriente que possui grande capacidade de drenagem que ajuda o corpo a se livrar do excesso de líquidos presos nas células.