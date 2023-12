Neve e geometria: vamos observar os flocos de neve no microscópio!

o… tão frio As fotos nesta galeria revelam a aparência dos flocos de neve quando vistos ao microscópio. Sua estrutura é tudo menos simples!

Na verdade, ao ampliar, você descobre desenhos geométricos incríveis, alguns simples e outros mais complexos. Aqueles que você vê em Galeria de fotos acima Eles foram fotografados por um fotógrafo russo Valéria Zvereva (Quem sabe muito sobre gelo como russo!).

Valeria fotografou o aparelho com um Lente especialchamado de “macro”, que foca a uma distância de até alguns centímetros da lente frontal, e ilumina o grupo com luzes coloridas e em temperaturas pouco abaixo de zero, para manter os chips intactos e não permitir que derretam.

Valéria deve ter congelado as mãos Mas valeu a pena!

Os seus resultados são, de facto, impressionantes. As fichas se transformaram em Jóias: Veja na galeria de fotos e leia nos comentários, Como os cristais de gelo mudam de forma? Dependendo da temperatura em que se formam: uma maravilha dentro de uma maravilha!

Foto de : IPA/Alamy Service