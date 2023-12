A melhor descoberta de 2023 segundo a ciência é o medicamento antiobesidade

A revista Science nomeou-a “Descoberta do Ano 2023” pelo desenvolvimento de uma nova classe de medicamentos, os agonistas dos receptores GLP-1, capazes de aliviar problemas de saúde associados à obesidade. Esta inovação, que foi inicialmente concebida para tratar a diabetes há quase duas décadas, provou ser uma solução promissora para resolver as complexidades. […]

A obesidade é uma Um problema de saúde global Está em constante crescimento e tem suas raízes em fatores genéticos, fisiológicos, ambientais e sociais. Seus efeitos podem ser graves, levando a doenças cardiovasculares, diabetes, artrite, doenças hepáticas e algumas formas de câncer. Nos últimos anos, muitos tratamentos para a obesidade não tiveram sucesso e foram criticados por serem ineficazes ou frequentemente ligados a pressões sociais e julgamentos sobre a força de vontade.

O ano de 2023 marca uma viragem, com uma descoberta Agonistas de GLP-1 Como uma nova opção de tratamento para perda de peso. Dois importantes ensaios clínicos demonstraram que os agonistas do GLP-1 não são apenas… Promova a perda de pesoMas faz um grande progresso benefícios Pois a saúde vai além de apenas reduzir o peso corporal. Atualmente existem dois, Semaglutida E LiraglutidaE apenas o segundo aprovado na Itália especificamente para o tratamento da obesidade. Ambos os medicamentos têm Custos muito altos Não é isento de efeitos colaterais importantes. Vários novos análogos do Glp-1 poderão chegar ao mercado nos próximos meses. Jornalista Jennifer prima Frankel, autora de notícias da revista Science, enfatiza como essas drogas estão gerando discussões importantes sobre a percepção da obesidade, com o objetivo de reduzir o estigma e os julgamentos relacionados ao peso. Apesar da sua promessa, os agonistas do GLP-1 levantam novas questões, sublinhando a complexidade da obesidade, tanto a nível médico como social.

Lila Simone