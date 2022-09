Noite dos Pesquisadores chega em 30 de setembro na Unical: com SuperScienceMe para descobrir o maravilhoso mundo da ciência

Com a edição de 2022 da Scholar’s Night, as universidades estão finalmente de volta, depois de dois anos, para abrir as portas para mostrar ao público em geral a maravilha e a utilidade da ciência.

E SuperScienceMe, Calabrian-Lucan Nights, apresentado na sexta-feira, 23 de setembro, está pronto para oferecer à comunidade uma viagem ao maravilhoso mundo da ciência.

Experimentos, passeios científicos, demonstrações, eventos recreativos e educacionais e entretenimento temático incluirão, sexta-feira, 30 de setembroDe manhã à noite, nas quatro universidades do projeto – as três da Calábria e a universidade da Basilicata – visitantes cujas reservas são registradas.

“Ainda falta uma semana para este evento, mas já existem mais de 3.000 inscrições de escolas” – disse o Reitor Nicolas Leon da Unical, animado com o retorno do evento. Leon também disse que estava orgulhoso de notar que a Noite dos Pesquisadores deste ano novamente, liderada pela Unical, está entre os poucos projetos italianos financiados pela Comissão Europeia.

O reitor da Universidade Ignazio Marcello Mancini da UniBas comentou: “Este reconhecimento confirma nossas grandes habilidades, não apenas científicas, mas também de conhecimento e transferência de conhecimento” – destacando a frutífera colaboração criada entre os parceiros do projeto SuperScienceMe.

“Preparamos um programa de atividades interessantes relacionadas também com outras iniciativas como o Festival de Ciência do Cosmos de Reggio, que marca o cinquentenário da descoberta dos Bronzes de Riace” – disse, durante a conferência, o presidente da Universidade do Mediterrâneo Giuseppe Zimbalati .

“Precisamos atrair novos e jovens recursos para o mundo da pesquisa” – afirmou a Diretora de Pesquisa do CNR, Lidietta Giorno, enfatizando um dos principais objetivos do Night que é especificamente aproximar os jovens estudantes de uma carreira acadêmica.

Precisamente por esta razão, a edição de 2022 desta noite intitulada “SuperScienceMe: ReSearch is Your Source” dedica um grande espaço para conscientizar as gerações mais jovens sobre ciência e, em particular, STEAM (disciplinas científicas) especificando que pesquisadores de quatro universidades e CNR serão implementado em escolas das regiões da Calábria e da Basilicata.

Com efeito, como declarou a Vice-Presidente da Região da Calábria, Giusepina Princi, no Ano Europeu da Juventude, a noite faz das crianças os heróis do caminho do conhecimento que vê, por um lado, que o corpo docente acompanhe na transmissão do conhecimento , e por outro lado, permite que os alunos descubram a beleza do estudo e do fazer com a pesquisa.

O núcleo da iniciativa este ano são especificamente as atividades direcionadas às escolas. com Pesquisadores da escolaDe fato, pesquisadores das quatro universidades e do Conselho Nacional de Pesquisa se reunirão com estudantes de escolas das duas regiões para explicar as cinco missões da UE nas quais o evento se concentra.

O objetivo é envolver os alunos nas disciplinas de STEAM e pesquisa (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática) graças a pesquisadores que trabalharão sinergicamente com professores em contextos informais de aprendizagem.

o 30 de setembro Você avançará a noite, de manhã à noite, Visita científica da missão de pesquisa Reservável no site dedicado (https://www.ssme.it/tematiche/missione-ricerca/) escolher no catálogo atividades ricas em experiências e apresentações e divididas em cinco áreas temáticas, inspiradas nas cinco missões europeias: saúde e qualidade de vida; oceanos e mares limpos; Climate SOS é uma cidade verde e inteligente. Solo e comida saudáveis.

Cada área temática receberá grupos de visitantes que assistirão e participarão dos experimentos.

Nas quatro universidades, como de costume, está programado o espetáculo noturno, que encerra a programação noturna. Durante a coletiva de imprensa, o cantor e compositor Peppe Voltarelli, que na Universidade da Calábria, interveio no anfiteatro da Piazza Vermicelli, dará vida com sua banda, a partir de 21, às apresentações de “Nextby Country Girls” e “Sonication in the Noite dos Apanhadores de Mentes”.