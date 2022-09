Amici Ospedale Oglio Po, doe uma ferramenta importante para a medicina

Reafirmando a parceria de anos, na sexta-feira, 23 de setembro, os Amigos do Hospital Oglio Po fizeram oficialmente uma nova doação dedicada ao Hospital Casalasco, desta vez para a Medicina Geral da OU.

É um instrumento (ABI SYSTEM 100 PWN e PWV) que permite detectar com precisão e de forma não invasiva o estado das artérias saudáveis. Representa uma importante novidade no diagnóstico precoce e não invasivo de doenças cardiovasculares, sendo útil na identificação de qualquer patologia e risco de eventos cardiovasculares, como acidente vascular cerebral e isquemia.

Sexta-feira de manhã, Presidente da Assembleia Cláudio Toscani E o consultor Maria Rosa Gisardi Eles entregaram o equipamento para Giorgio RajniDiretor de Medicina Geral da Oglio Po acompanhado pelo Coordenador Ângela Lusettipor médicos Laura Pelagati E a Federico Bassin.

O diagnóstico precoce pode salvar uma vida – Como explicou Giorgio Ragni, Diretor do Departamento de Medicina Interna, “Este aparelho combina a detecção do ITB, obtido em poucos segundos pela medição simultânea da pressão arterial nas extremidades inferiores e superiores, com a VOP, um importante indicador da estado de saúde e elasticidade das artérias.”

A ferramenta é ideal para rastreamento e diagnóstico precoce de doenças como doenças arteriais dos membros inferiores, além de ser um indicador do risco de eventos cardiovasculares de diversos tipos, desde acidente vascular cerebral até síndrome coronariana aguda.

“Esse tipo de avaliação é realizado em pouquíssimos centros na Itália, incluindo Oglio Po, um ponto de referência para a região da Baixa Lombardia – diz Ragni – e com essa doação nossa unidade hospitalar está equipada com uma ferramenta capaz de implementar qualitativamente um ambulatório oferta no campo da patologia Um coração esotérico. Gostaria de agradecer aos Amigos da Associação, sempre atentos e sensíveis às nossas necessidades, em nome de toda Asst Cremona, pela generosidade que demonstrou ao nosso departamento e a Oglio Po Hospital.”

[email protected]

© Todos os direitos reservados