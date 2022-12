Surto de LODI Na medicina, uma das enfermarias da enfermaria foi fechada para visitas de parentes

Surto de Covid na medicina, em Lodi, uma enfermaria da enfermaria fechada para visitas. Cerca de 10 pessoas testaram positivo para o swab, então uma enfermaria designada para pacientes com coronavírus foi isolada. Uma placa foi colocada fora da unidade de operações informando que a enfermaria está fechada devido à Covid. As visitas aos familiares dos pacientes no hospital foram temporariamente suspensas. Felizmente, na maioria dos casos, as pessoas com pneumonia não sofrem.

Ao todo, em toda a Asst, há cerca de 87 mil pacientes com Covid. Os pacientes são transferidos para o hospital, bem como em Lodi, em Sant’Angelo e Codogno. Cinco pacientes estão internados em terapia intensiva, com formas de gravidade variável. Abolir a obrigatoriedade do uso de máscaras revelou-se uma escolha errada, dado o elevado número de contágios e as insignificantes consequências da doença.