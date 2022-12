Prescrição Eletrônica, Médicos Contra a Descontinuação a partir de 2023: Extensão Necessária

Médicos: “Esperamos uma resposta positiva” “Consultamos a Secretaria do Ministro sobre a cláusula, indicamos o prazo e esperamos uma resposta positiva sobre uma possível prorrogação”, disse o presidente do Fnomceo, Filippo Anelli. Silvestro Scotti, Secretário Nacional de Clínicos Gerais, declarou: “Sabemos que o assunto está na mesa e temos certeza de que o Ministro ‘será interessado no assunto’.”

A ordem a ser renovada Tecnicamente, a Portaria da Presidência do Conselho deveria ser renovada e ampliada – segundo a Federação dos Médicos SMI e Cidadania Ativa. “Pedimos ao ministro da Saúde, Orazio Schillaci, que prorrogue além do prazo fixado em 31 de dezembro de 2022, o uso da receita desmaterializada por pelo menos um ano e uma condição que torne seu uso estrutural”, para que os médicos sejam “livres”. “, disse Pina Onotri, secretário-geral do sindicato. Médicos italianos (SMI): “um fardo burocrático indecente”.

A SMI enviou uma carta ao ministro Schillaci fazendo esse pedido. “Médicos de família, continuidade de cuidados e médicos de emergência regionais estão indisponíveis em toda a Itália e, ao mesmo tempo, sobrecarregados pela burocracia inconveniente, com tempo cada vez menor disponível para a atividade clínica”, explica Onotri.

De volta à receita de papel Voltar a uma receita em papel como era antes da emergência da Covid, conclui Onutri, “representaria um salto para trás, causando longas esperas nos consultórios médicos. A solução provisória que esperamos é uma extensão do parto de pelo menos um ano”.

oportunidade perdida? – A secretária-geral da Cittadinanzattiva, Ana-Lisa Mandorino, também falou sobre uma oportunidade perdida devido a uma possível falha na ampliação do uso de prescrições eletrônicas. “Os cuidados de saúde digitais, em geral, – explica Mandorino – e na sua pequena forma, mesmo uma prescrição não física, são de grande benefício, especialmente em contextos, como áreas domésticas, onde a distância do consultório médico, ou as circunstâncias por vezes difíceis que existam em que o acesso a ela obrigue, por exemplo, o idoso a procurar ajuda de um familiar. READ no tabuleiro de xadrez. A arte e a ciência do xadrez

prescrição eletrônica A receita desmaterializada é a versão eletrônica da tradicional receita de papel vermelho e foi implementada na Itália nos últimos anos, mas a partir de 2020 ainda vem acompanhada de uma nota de papel que é coletada no consultório médico.

O Decreto da Presidência do Conselho de Ministros, publicado em Diário da República a 21 de março de 2020, estipula a possibilidade de utilização de ferramentas alternativas à nota em papel e estipula que quando a receita eletrónica for emitida pelo médico, o doente pode solicitar o lançamento. da nota não física ou número da receita eletrônica.

A receita eletrônica fornece informatização completa de todo o ciclo de vida de uma receita tradicional de SSN em papel, também chamada de receita vermelha. Prevê a eliminação total do suporte papel (desmaterialização), compatível com métodos alternativos de proteção da entrega de medicamentos ou serviços mesmo quando não exista comunicação eletrónica.