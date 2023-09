Aqui está a VARIANTE PIROLA, e é diferente do esperado; Causas e riscos para a Itália

A variante Perula está se espalhando rapidamente

A Covid está a ressurgir em Itália e em geral em todo o mundo, com um aumento significativo nas infecções diárias. Chamar a atenção dos estudiosos éoficialmente conhecido comoE apelidado

Este novo tipo de coronavírus, como você mencionou Corriere della SeraÉ constantemente monitorado pelas autoridades nacionais de saúdeOrganização Global de SaúdeIsto se deve ao grande número de mutações que carrega, principalmente na proteína Spike. Uma das maiores preocupações é que possa escapar dos anticorpos causados ​​pelas novas vacinas. Até certo ponto, este poderia ser o caso, mas também há mais, e o surgimento desta nova variante pode ter efeitos positivos.

Alguns testes feitos na China em laboratório Yun Long CaoO investigador do Centro de Inovação Biomédica da Universidade de Pequim salienta que a Pirola pode escapar em grande parte à infeção ou aos anticorpos causados ​​pela vacinação, mas a sua infecciosidade pode ser muito inferior à alternativa.

Um lendário monstro marinho. Uma série de experimentos também foram conduzidos na Suécia, que mostraram que a variante BA.2.86 parece muito diferente do nosso sistema imunológico em comparação com variantes anteriores.

Poderia, portanto, ser uma variante que não seria capaz de competir com outras estirpes que se tornaram dominantes, como a variante Íris (EG.5) e seus derivados, que estão se espalhando rapidamente pelo mundo.