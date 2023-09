O Globo Antigo e o Astrolábio, Uma História da Ciência na Toscana

Quarta-feira, 6 de setembro de 2023 – 18h55

O globo de Cornelis de Jude, um raríssimo exemplo de cartografia histórica, datado de 1594 de Antuérpia, e o astrolábio de papel datado de 1668 e provavelmente localizado no norte da França: são dois valiosos instrumentos científicos que pela sua elevada cultura histórica foram adquiridos ao Ministério da Cultura para a Direcção dos Museus Regionais da Toscana que depositaram estes documentos no Museu Galileo de Florença e que forneceram aconselhamento científico comprovando o seu grande valor como documentos históricos e científicos.

As duas raridades, que foram apresentadas numa exposição dedicada à promoção da nova coleção, foram apresentadas hoje no Museu Galileo na presença de Stefano Cassio, Diretor Regional dos Museus da Toscana, Diretor Executivo do Museu Galileo Roberto Ferrari e Simonetta Brandolini . Ada, chefe dos Amigos de Florença, cuja generosa contribuição permitiu a restauração do globo de Cornelis de God.

A exposição que abriga os dois instrumentos fica em uma sala do térreo reformada, junto com outro objeto adquirido pelo Ministério da Cultura em 2022: um telescópio refletor Gregory projetado por Le Bas jr. Data de cerca de 1720. Depois disso, essas ferramentas serão transferidas para o percurso expositivo do Museu Galileu. Mas vamos conhecê-los melhor.

Globo de Cornelis de Jude

Data de 1594 e vem de Antuérpia. Surgiu no mercado em 2016 e por isso foi restringido, tendo a sua compra sido concretizada pelo Ministério da Cultura em novembro de 2022 pelo valor de 385.568 euros.

É uma peça muito rara e de grande valor no campo da cartografia histórica: na verdade, é a única peça sobrevivente do cartógrafo e impressor flamengo Cornelis de Jude (c. 1568-1600), testemunhada até agora exclusivamente pela série de cartografias fusos preservados no BnF na França, Paris.

O globo estava em estado crítico e apresentava fortes sinais de deterioração, incluindo alguns buracos na superfície do papel. Após cuidadosos exames de diagnóstico, foi submetido a uma complexa e meticulosa limpeza e restauração, financiada pela Fundação Amigos de Florença.

A intervenção foi realizada pela Oficina de Restauração de Florença. As obras foram dirigidas por Cássio em colaboração com a restauradora da Direcção Provincial de Museus Lucia Nucci e com posterior supervisão dos aspectos históricos e científicos de Giorgio Strano, Chefe das Coleções do Museu Galileo.

Manuscrito astrolábio voador

Provavelmente de fabricação francesa, é feito de papel e madeira e vem completo com caixa. Para este instrumento, o proprietário apresentou um pedido de exportação à Supervisão Arqueológica de Belas Artes e Paisagismo da Cidade Metropolitana de Milão, mas devido à grande importância histórica e científica deste instrumento, o Ministério da Cultura recusou-se a exportá-lo e comprou-o para a Direcção Regional dos Museus da Toscana, confiando-o ao Museu Galileu.

O relógio de sol na parte traseira do dispositivo mostra uma latitude de 49°30′, indicando um contexto de uso no extremo norte da França ou, mais provavelmente, na Baviera (Nuremberg, a 49°27′ N, era bem conhecida pela sua fabricação de ferramentas). A data 1668 corresponde à caligrafia das inscrições.

O cuidado científico com o desempenho é alto e as escalas graduadas são rastreadas com grande precisão. A data do equinócio vernal está idealmente situada em 21 de março, o que nos traz de volta ao contexto católico, correspondendo tanto ao norte da França como à Baviera (onde o enclave de Nuremberga foi uma exceção: o calendário gregoriano foi oficialmente adotado lá em 1699).

É uma peça de grande interesse histórico e científico e extremamente rara: existem muito poucos astrolábios planos escritos à mão em papel ou cartão antes do século XVIII. Por exemplo, o Museu Galileu contém apenas algumas peças que datam do século XVII.