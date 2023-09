Imersão na maravilha | poster

em Mensagem em emoções Em 1649, Descartes colocou a admiração no topo das emoções humanas básicas, que ele definiu como a emoção “cognitiva”, porque leva à investigação científica. Descartes, no entanto, eliminou o medo – daí a contradição do esquema de emoções de Tomás de Aquino – porque, como acreditava o filósofo, o medo já estava enraizado na mesma última maravilha, a paixão, a que o progresso científico estava destinado – embora indefinidamente. Hora – para cancelar.

O dispositivo sonoro, um instrumento científico cuja finalidade é precisamente “sondar” o desconhecido, é o código no qual o escritor e jornalista sueco Patrick Svensson – conhecido em Itália graças ao seu best-seller internacional de 2019 – se baseou. No sinal de uma enguia (Traduzido por Monica Corbetta, Gwanda, Milão 2019), ganhadora do prestigiado Prêmio Augustpriset na Suécia, dedicou seu segundo ensaio narrativo, O homem com a voz. Histórias do mar, do abismo e das maravilhas (Traduzido por Monica Corbetta, Iberborea, p. 222, Euro 18), que apresentará quinta-feira no Festival de Mantova, em diálogo com Leonardo Piccione num encontro intitulado “Os Marinheiros”. Sim, porque na raiz da palavra “som” está precisamente o mar: subundare – submergir – contém a palavra “onda”, e são precisamente as histórias do mar, da navegação, das descobertas ao longo dos séculos, que Svensson fala de. Ele nos conta em seu tamanho delicioso.

Na sua opinião, é questionar a paixão que o progresso científico está destinado a apagar?

Não creio que a ciência algum dia consiga apagar o espanto, mesmo que indefinidamente. Sempre haverá perguntas sem resposta, sempre uma sensação de mistério, e talvez o oceano seja o melhor exemplo disso. Mas acredito realmente que o espanto tem uma função epistemológica. O sentimento de admiração é muitas vezes a força motriz por trás da investigação científica, e talvez pudéssemos dizer que a ciência é viciada no desconhecido. Acho que a curiosidade e o sentimento de admiração são mais do que apenas emoções. Eles fazem parte do que significa ser um ser humano existencial.

Seu ensaio nos ajuda a compreender muitas coisas sobre aquela superfície aquosa contínua que dá a cor dominante à famosa imagem do “mármore azul” tirada pela tripulação da Apollo 17 em 1972. Durante sete oitavos de sua história, a vida existiu apenas no mar, enquanto nós surgimos há cerca de trezentos anos, apenas mil e duzentos mil anos. Até a imagem do homem com voz que dá título a um capítulo de seu livro e à versão italiana do artigo está associada à água. O mar é a origem da literatura, da ciência e da tecnologia. No entanto, explica-nos ela, o homem que sonda não espera necessariamente encontrar algo mensurável, mas pelo contrário algo que não pode ser medido…

Para mim, as sondagens, os milhares de anos que os humanos mediram as profundezas do oceano sem serem capazes de lá chegar, são um símbolo poderoso da curiosidade humana. É claro que precisamos de comunicar com aquelas áreas que não podemos alcançar, de uma forma ou de outra. E acredito sinceramente que às vezes não é a descoberta em si que é mais importante, mas o processo de investigação. A ciência não é um conjunto de respostas. A ciência é um processo e, assim como o homem que tem voz, o importante é continuar fazendo perguntas, mais ainda do que buscar uma resposta definitiva.

Das muitas histórias que conta, o seu encontro com Peps Persson, um músico sueco originário da zona rural da Scania, é particularmente interessante. Pearson não pertence à linha dos navegadores, astronautas e oceanógrafos famosos, mas é um explorador como eles e a sua maior “descoberta” é o ritmo global que “expulsa a solidão e o isolamento e liga um ao outro”. Pearson acredita que a alma em si não está em indivíduos individuais, mas “entre” os humanos, que é aquele ritmo que preenche o espaço entre cada ser vivo, e é o mesmo ritmo “circadiano” que existe tanto para o homem quanto para a natureza.

Sim, só conheci Pep Pearson uma vez, mas foi um encontro que significou muito para mim. Acho que ele não é muito conhecido na Itália, mas foi muito importante para mim e para muitas outras pessoas na Suécia pela forma como ele conseguiu ver, através da música que criou, e como tudo e todos estão conectados de alguma forma. caminho. Ele soube combinar a música folclórica sueca de sua infância, shotty e polca, com o blues americano. Encontrou na música árabe o ritmo e a linguagem tonal da música de toda a África que viajaria em navios para as Caraíbas, abraçou a música sueca e o reggae jamaicano, procurando sempre pontos de contacto que unissem o aparentemente inconciliável. Na verdade, ele morreu logo depois que terminei de escrever o livro. Achei que seria interessante tentar conectar a ideia de ritmo ou espírito do mundo de Pearson com uma abordagem científica do assunto. E no ritmo circadiano você encontra exatamente isso, uma expressão de como toda a vida está ligada à rotação da Terra. Uma espécie de ritmo global. Se quisermos chamá-lo de espírito, ou “espírito mundial”, pode ser apenas uma questão de semântica. Mas acho que é um belo exemplo de como a ciência pode criar maravilhas no mundo natural.

Também entre suas histórias está “The Baker’s World at Thurso”, de Robert Dick. Para ele, cristão devoto, as cruéis vicissitudes da vida não se conciliavam com a ideia de um Criador todo-poderoso. Esta visão historicamente colocou o darwinismo em conflito com a fé cristã. Você acha que os dois são compatíveis?

Esta é uma questão que tem sido objeto de debate teológico há muito tempo. Não sou crente e para mim a resposta curta é não, as histórias da Bíblia não se alinham com a compreensão científica do mundo. Mas, ao mesmo tempo, tive muitas discussões interessantes com pessoas de fé sobre estes temas, e acredito que se alguém estiver aberto a pensar e falar sobre a vida e a existência de diferentes maneiras, e não apenas através de um método puramente científico , então eles serão. É possível aprofundar a compreensão da questão em si e também do que está relacionado ao sentido da existência.

Para sondar o abismo, entre no núcleo da Terra e observe o planeta “de cima”. Se você pudesse escolher entre uma viagem ao espaço e uma viagem ao abismo, qual você escolheria?

Tenho que ser honesto, acho que nunca terei coragem de descer às profundezas do oceano. É um lugar que se manifesta em tudo como impróprio para a vida humana, onde até o conceito de tempo parece não existir, onde não há noite e dia e não há estações, onde está sempre completamente escuro, sempre igual temperatura. É claro que o mesmo pode ser dito sobre o espaço sideral, mas se eu tivesse que escolher, acho que escolheria o espaço.

No entanto, seus livros são todos sobre o tema água. No seu último artigo, revela a origem desta paixão pelo mar. O que o trabalho de Rachel Carson, autora de belas obras sobre o mar, fez por você, pessoal e literáriamente?

Rachel Carson tinha um significado profundo. Acho que a grande descoberta para mim foi seu segundo livro, o mar ao nosso redor de 1951 (tradução de Gianluigi Minardi, versões para piano B). É uma publicação acadêmica, mas ao mesmo tempo é muito bem escrita, às vezes quase poética. Foi inspirador para mim descobrir que é possível realmente escrever sobre ciência e fatos naturais e, ao mesmo tempo, criar uma bela experiência de leitura. E também que você pode adotar uma abordagem científica do mundo e ainda assim se sentir incrível com isso.