Bandeira. De “Health in Motion”, seis projetos para promover os cuidados de saúde italianos

Inovação, equidade e novas sinergias entre as universidades, os setores público e privado, capacitação e assistência regional e integração da saúde e assistência social. Estes são os tópicos das propostas apresentadas hoje aos proeminentes defensores do governo e instituições italiano e europeu para recomendar a sua integração no Programa de Próxima Geração da UE e no programa NRP. Os projetos foram desenvolvidos durante o evento promovido pela Novartis e Cultura.

01 LUG – reforço decisivo do papel da inovação; igualdade de acesso aos cuidados; desenvolver caminhos inovadores entre as universidades e os setores público e privado; modernização de estruturas e conseqüente treinamento de operadores; melhor prevenção e assistência na área; Maior integração dos serviços sociais e de saúde.

Estas são as prioridades em torno das quais estamos construindo o futuro da saúde na Itália. Os participantes do “Agorà”, evento promovido pela Novartis e Cultura no âmbito do projeto social e participativo “Saúde em Movimento”, que teve lugar esta manhã no MAXXI de Roma, identificaram-nos.

O evento permitiu que cientistas, acadêmicos, associações, cidadãos, instituições e empresas discutissem a urgência e os objetivos relacionados à saúde em nosso país e traduzissem os seis princípios do manifesto “Saúde do Século 21” – visão, competência, governança, inteligência, relacionamento, humanidade – nas diversas ações do projeto para uma renovação radical do sistema de saúde, dentro da visão do sustentável, inclusivo e inovador.

O compromisso agora é garantir que os objetivos, tempos, plano de recursos e ações identificados nas tabelas temáticas em que se divide Agorà “Saúde é Cultura” possam integrar o Programa de Próxima Geração da UE e o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, respeitando os projetos incluídos no Fundo Suplementar do PNR.

Na conclusão dos trabalhos, as propostas de projetos foram apresentadas à atenção de importantes defensores das instituições italianas e europeias: Vito Borelli (Chefe Adjunto da Representação em Itália para a Comissão Europeia); Valeria Fedeli (Comissão do Senado para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos); Alessandro Fosakia (Deputado, membro da Comissão de Cultura, Ciência e Educação); Angela Ianarro (Grupo Parlamentar Adjunto para Ciência e Saúde); Maria chiara carosa (Presidente da Comissão Nacional de Reconciliação); Giovanna Melandri (Presidente da Fundação MAXXI); Marco Simone (Presidente da Human Technopole Foundation).

A integração esperada foi recomendada, em particular, no contexto da Tarefa 1 sobre digitalização, Tarefa 4 sobre educação e pesquisa, bem como Tarefa 6 sobre saúde para o Plano Nacional de Recuperação e Resiliência.

“Neste momento, a Itália tem uma oportunidade única de redesenhar o futuro da saúde e a Novartis quer dar uma contribuição significativa nesse sentido”, diz ele. Pascual Freja, Presidente e CEO da Novartis Italia. “A experiência da pandemia mostrou que a proteção da saúde desempenha um papel importante na vida de um país e que a capacidade de inovar, traduzida em tratamentos avançados e novas abordagens para fornecer serviços a pacientes e cidadãos, é fundamental para garantir eficácia e acesso O objetivo é um sistema de saúde integral, construído a partir da ampla cooperação de todos os interessados ​​e o trabalho que Agorà faz, com sua capacidade de propor caminhos e soluções concretas e sustentáveis ​​para as empresas, é a meu ver exemplar neste sentido ”.

“O trabalho realizado pelo Six Agora enfatiza fortemente a importância de desenvolver um ecossistema saudável e orientado por dados”, diz ele. Felicia Pelagali, CEO de Cultura e conferencista no Master of Big Data da Sapienza University of Rome. “Os dados agregados relativos à nossa saúde e relacionados com a prestação de serviços, são um ‘bem público’, um ‘interesse público’, e não são ‘propriedade’ de uma única estrutura ou de um único organismo regional ou regional. mais concebível que a ‘resistência passiva’ continue por não alimentar o fluxo de informações e não permitir a interoperabilidade das bases de dados. A gestão de dados de saúde, para um bem maior, deve ser uma das novas grandes tarefas do sistema nacional de saúde, em além do tratamento e prevenção. ”

O evento de hoje representa um passo no processo iniciado com o programa social “La Salute In Movimento” e faz parte da iniciativa Ciência para Viver da Novartis Itália, que visa promover o conhecimento científico como um valor fundamental para a partilha entre a população italiana. Ativo e responsável pela vida e desenvolvimento do país.

